Kunstradfahren Die Baarerinnen besiegen am Grossereignis die Nervosität An den Junioren-Europameisterschaften gewinnt die Vierer-Mannschaft Bronze, Mirina Hotz wird allein Vierte.

Die Baarer Kunstradfahrerinnen Cinzia Caruso, Ceyda Fierz, Aimée Lötscher und Sina Schlumpf sind glücklich. Bild: ATB Baar/PD

Fünf junge Baarerinnen haben sich an den Junioren-Europameisterschaften im Kunstradfahren in Bürglen gemessen. Die Vierer-Mannschaft mit Ceyda Fierz, Sina Schlumpf, Aimée Lötscher und Cinzia Caruso startete erstmals für die Schweiz. Die Nervosität bei den Baarerinnen war vor dem Wettkampf gross. Unter grossem Applaus der angereisten Fans betraten sie jedoch schliesslich selbstsicher die Fahrfläche. Sie zeigten eine gute Kür mit einem starken Anfang. Auch Österreich und Deutschland brachten ihre Küren souverän durch. So wurden die Baarerinnen schliesslich Dritte.

Mirina Hotz startete für die Schweiz in der Einer-Kategorie. Sie qualifizierte sich dank starker Leistungen im Vorfeld für die EM. Hotz startete selbstbewusst in ihre Kür. Die fünf Minuten gelangen ihr sehr gut und so ging sie mit einem Lächeln von der Fläche. Mit dieser Leistung fuhr sie auf den starken vierten Platz. (vho)