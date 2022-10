Kunstradfahren Die Baarerinnen feiern zwei Meistertitel und sichern sich die WM-Tickets für Mannschaft und Einzelfahrerin An den nationalen Meisterschaften in Seuzach halten die fünf Athletinnen dem Druck stand.

Die neuen Schweizer Meisterinnen (unten, von links: Vanessa Hotz, Carole Ledergerber, Alessa Hotz, Flavia Schürmann, Stefanie Moos) sowie ihre Trainerinnen (oben, von links: Claudia von Rotz, Corina Kümin, Patricia Kottmann und Rahel Lustenberger). Bild: Kunstrad Baar/PD

Nach einem langen Tag in der Halle und vielen Stunden des Abwartens war die Baarer Vierer-Mannschaft mit Vanessa Hotz, Stefanie Moos, Flavia Schürmann und Carole Ledergerber an der Reihe. Sie hatte sich schon die ganze Saison mit Uzwil ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf Spitzenniveau geliefert. Somit war bis zu den Schweizer Meisterschaften vom vergangenen Wochenende noch nicht klar, welches Team die Schweiz an der WM vertreten darf.

Mit nur ein paar Punkten Vorsprung in der Qualifikation betraten die vier Baarerinnen die Wettkampffläche. Sie hielten dem Druck stand und zeigten eine sehr schöne und souveräne Kür. Anschliessend hiess es abzuwarten und zu schauen, was die Konkurrenz aus Uzwil zeigt.

Die Ostschweizerinnen starteten sehr ruhig in ihre Kür, gegen Schluss schlichen sich aber einige Fehler zu viel ein, die einen grossen Punkteabzug zur Folge hatten. Nun war es offiziell: Die Baarerinnen werden mit dem Schweizer-Meister-Titel im Gepäck zu den Weltmeisterschaften nach Gent (Belgien) reisen. Die Erleichterung war sichtlich spürbar und auch die eine oder andere Freudenträne hiess es abzutrocknen.

Hotz wird der Favoritenrolle gerecht

Im selben Block wie die Vierer-Mannschaft war auch Baars Einzelfahrerin Alessa Hotz zu sehen. Sie hatte die freudige Neuigkeit ihrer Vereinskolleginnen vor ihrem Start zwar mitbekommen, blieb aber trotzdem konzentriert auf ihren eigenen Auftritt.

Die Ausgangssituation für sie war etwas anders. Durch ihre konstant starken Leistungen in den vorgängigen Qualifikationsrunden – inklusive eines neuen Schweizerrekords – hatte sie die WM-Qualifikation bereits auf sicher. Nun hiess es für sie aber als bereits amtierende Schweizer Meisterin ihren Titel zu verteidigen.

Mit dem Lenkerhandstand, der mit einem Applaus aus dem Publikum belohnt wurde, begann Alessa Hotz ihr fünfminütiges Programm. Auch der Rest, abgesehen von ein paar Unsicherheiten gegen den Schluss, verlief sehr gut. Mit einer sturzfreien Kür und einer Punktzahl von beinahe 170 konnte sie an die vorangegangenen Leistungen der Saison anknüpfen.

Dank der Gewinne der Meistertitel werden die Baarerinnen in der kommenden Saison nicht in der gewohnten Vereinsbekleidung, sondern im rot-weissen Trikot bestreiten.