Kunstradfahren Gute Leistungen der Baarerinnen vor Heimpublikum Der Regio Cup dient als Standortbestimmung hinsichtlich der bevorstehenden Saison.

Die Plätze eins und zwei gehen bei den Vierer-Mannschaften an Baar, Dritte sind die Ustermerinnen. Bild: PD

Der Baarer Verein hat am Wochenende den Regio Cup durchgeführt. Dabei zeigten die Lokalmatadorinnen gute Leistungen. Die Vierer-Mannschaft mit Cinzia Caruso, Aimée Lötscher, Sina Schlumpf, Ceyda Fierz gewann vor dem zweiten Baarer Team mit Gina Wagner, Angela Bieri, Leonie Schneider und Svenja Stöckli. Gerade das zweitplatzierte Juniorenteam zeigte gelungene Küren und liess sich nur wegen des höher eingereichten Schwierigkeitswert des Siegerteams auf Rang zwei verdrängen.

In der Kategorie der Einer und Zweier zeigte das Team mit Vivienne Kümin und Saskia Seitz, dass es seine Kür beherrscht. Melina Kümin siegte in der Kategorie U13 vor ihrer Vereinskollegin Lara Odermatt. Elieen Kümin freute sich in der Kategorie U11 über den sehr guten zweiten Rang. (bier)