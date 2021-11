Kunstradfahren Was für ein WM-Début: Die Baarerin Alessa Hotz gewinnt Bronze An ihrer ersten Weltmeisterschaft wird die 19-Jährige Dritte. Im Final gelingt ihr in Stuttgart eine perfekte Kür. Aus Schweizer Sicht geht eine lange Durststrecke zu Ende.

Alessa Hotz zeigt stolz ihre Medaille. Bild: Richard Reich/kunstrad-klick.ch (Stuttgart, 30. Oktober 2021)

Nach der Coronapause im letzten Jahr konnte sich auch der Hallenradsport wieder auf einen Grossanlass mit Publikum freuen. Über 3000 Fans erlebten in Stuttgart drei Tage lang spannende Radballspiele und akrobatische Kunstraddarbietungen. Mittendrin war die Baarerin Alessa Hotz, die in ihrem ersten Jahr in der Elitekategorie startet und gleich der Weltspitze angehört. Die 19-Jährige konnte sich mit einer eingereichten Punktzahl von 181,60 Punkten durchaus Chancen auf eine Topklassierung ausrechnen.

Am Freitagabend stand die Vorrunde auf dem Programm. Die vier besten Athletinnen qualifizieren sich für den Final vom Samstag. Der Druck auf die Sportlerinnen aus Italien, Österreich, Deutschland und der Schweiz war hoch. Jede der sechs Teilnehmerinnen hatte Chancen auf einen Finalplatz. Mit einer soliden Kür qualifizierte sich Alessa Hotz im vierten Rang für den Final. Das persönlich gesetzte Ziel war erreicht. «Jetzt kann ich mich einfach auf morgen freuen und mein Können nochmals vor vollen Zuschauerrängen zeigen», sagte sie nach der Darbietung.

Unter Druck eine Topleistung gezeigt

Am Samstagnachmittag war ihre Nervosität dann doch grösser als erwartet. Dennoch begann Alessa Hotz souverän und ohne Unsicherheiten. Mit grosser Ruhe präsentierte sie ihre Kür bis zum Schluss. Mit dem Endresultat von 169,95 Punkten verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung um über drei Punkte. «An einem internationalen Grossanlass die persönliche Bestleistung zu steigern, ist eine hohe Kunst», erklärte der Schweizer Nationaltrainer Beni Jost.

Lorena Schneider aus Österreich war nun gefordert. Sie konnte dem Druck nicht standhalten und leistete sich zwei Unsicherheiten zu viel – Bronze für Alessa Hotz. «Eine Weltmeisterschaft ist ein unglaubliches Erlebnis, vor allem in Stuttgart, der Hochburg im Kunstradfahrern. Dass ich mit der perfekten Kür die Bronzemedaille gewinnen konnte, macht mich unglaublich stolz», sagt die Baarerin nach der Siegerehrung. Für ihre Trainerinnen Corina Kümin und Rahel Lustenberger ist der Gewinn dieser Medaille der absolute Karrierehöhepunkt.

Es war die erste Schweizer WM-Medaille in der Einer-Kategorie bei der Elite seit acht Jahren. Und für die Kunstradfahrer Baar war es die erste überhaupt.