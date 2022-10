Vereine&Verbände Kurvenreicher Weg zur GV Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat die Generalversammlung des Lehrerinnen- und Lehrervereins Zug wieder vor Ort stattgefunden. Neben ernsten Themen gab es auch humoristische Einlagen.

Der Vorstand des Lehrerinnen- und Lehrervereins Zug. Bild: PD

Am 28. Oktober konnte der LVZ mit rund 120 Anwesenden die 37. Generalversammlung des gewerkschaftlichen Vereins im Kultursilo in Hünenberg Bösch durchführen. Der Pegel der Lautstärke beim vorausgehenden Apéro bestätigte eindrücklich das Bedürfnis der Zuger Lehrpersonen nach Präsenzveranstaltungen nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz.

Nach der präsidialen Begrüssung durch Barbara Kurth-Weimer schilderte Dany Gygli als Schulpräsident von Hünenberg mit trockenen, humorvollen Ausführungen den zweijährigen kurvenreichen Weg zu diesem Anlass mit wiederholten Ein- und Ausladungen. Diesen Faden griff auch Simon Chen, Slampoet und Kabarettist auf, der es verstand, die Lachmuskeln der Zuhörer mit sprachstarkem Wortspiel und witziger Redeartistik zu schulnahen Themen zu strapazieren. Esther Kamm von der PH Zug informierte die Anwesenden über die aktuellen Veränderungen und Zielsetzungen der Pädagogischen Hochschule.

Lehrermangel war zentrales Thema

Zentrale Themen des Vereinsabends waren einerseits der schweizweite Lehrermangel, der sich auch in unserm Kanton bemerkbar macht und anderseits die abnehmende Kaufkraft der Lehrpersonen-Löhne infolge 13-jähriger Stagnation, steigender Inflation und hoher kantonsinterner Lebenskosten. Zu den falschen Lösungsansätzen gegen den Mangel an Lehrpersonen durch Pensenerhöhung von Teilzeit-Beschäftigten lieferte Dagmar Rösler als LCH Präsidentin empirische Fakten. Die wichtigsten Gründe für reduzierte Pensen liegen nach der von ihr zitierten Erhebung des LCH bei Mutterschaft und Kinderbetreuung (42 Prozent), Weiterbildung (21 Prozent) und bei gesundheitlichen Gründen (17 Prozent). Während in vergleichbaren Berufen die Löhne seit 2009 um rund 10 Prozent anstiegen, hinken die Löhne der öffentlichen Angestellten im Kanton Zug hinterher. Damit sich die Lohnschere nicht weiter öffnet, lancierte der LVZ in Zusammenarbeit mit dem Staatspersonalverband und der Polizei eine Petition mit der Forderung einer 2,5 Prozent Reallohnerhöhung für öffentliche Angestellte. Arbeiten im öffentlichen Dienst im Kanton Zug muss wieder an Attraktivität gewinnen. Vizepräsident Simon Saxer vermochte mit starken Argumenten und verschiedenen Vergleichsgrafiken beeindruckend aufzuzeigen, dass es Zeit für eine Verbesserung der Anstellungsbe­dingungen ist.

Nach der speditiven Bearbeitung der üblichen Vereinsgeschäfte (kein Wahljahr) und wenigen Verabschiedungen überbrachte Regierungsrat Stephan Schleiss den Dank der Behörden an die Lehrerpersonen und nahm anschliessend Stellung zum eingangs von der Präsidentin erwähnten Attraktivitätsverlust und Lehrermangel im Kanton Zug, die er jedoch aufgrund von erhobenen Zahlen aus den einzelnen Gemeinden klar verneinte. Pünktlich wurde die GV beendet, so dass Gäste und Mitglieder zum gesellschaftlichen Teil übergehen konnten.

Für den Lehrerinnen- und Lehrerverein Zug: Martin Senn

