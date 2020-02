Leserbrief Kurzfristiger Profit durch Auslagerung der Umweltkosten? «Nein zu einer weiteren Prüfung», Ausgabe vom 31. Januar

Wenn es um Abklärungen zur Finanzierung der Geschäfte von Kantonsrat und Regierungsrat geht, scheut man keinen Mehraufwand an Kosten und Zeit. Geht es aber um Abklärungen zu ökologischen Auswirkungen dieser Geschäfte, darf es nichts kosten und keine Zeit beanspruchen. So hat die Mehrheit des Kantonsrates an seiner letzten Sitzung vom 30. Januar 2020 entschieden.

Das stetige Wachstum im Kanton Zug mit Bauboom und zunehmendem Verkehr sind unübersehbar umweltschädigend. Auch die internationalen Grosskonzerne, nehmen ihre ökologische Verantwortung oft nicht wahr.

Die Biodiversität schwindet stetig, oft lautlos und unbemerkt, und dennoch mit Folgen. Die Ökosystemleistungen von Boden, Wasser und Luft, von denen unser Wohlbefinden abhängt, sind bereits beeinträchtigt, vom Klima nicht zu reden.

Die Forderung der ALG, die Geschäfte auf kantonaler Ebene nicht nur in finanzieller Hinsicht zu durchleuchten, sondern auch auf ihre ökologischen Auswirkungen zu prüfen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wie können wir Entscheide treffen, wenn wir deren Folgen auf die Umwelt nicht kennen, geschweige denn wie richtig handeln?

Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir zunehmend Lebensqualität einbüssen. Die tatsächlich entstehenden Kosten durch Umweltzerstörung werden letztlich die Kosten einer konsequenten und seriösen Umweltverträglichkeitsprüfung weit übersteigen.

Mariann Hess, Kantonsrätin ALG, Unterägeri

Es ist richtig, dass wir nicht jedes Geschäft automatisch einer ökologischen Prüfung unterstellen wollen, sondern nur diese, welche tatsächlich auch ökologische Folgen haben könnten. Daher ist die aktuelle Handhabung die nachhaltigste Lösung. Festhalten möchte ich, dass jedes Geschäft vom Kantonsrat bereits durch eine Kommission vorberaten wird. In diesen Kommissionen sind Mitglieder von jeder Fraktion gewählt. Für die Beratung in den Kommissionen kann durch die jeweiligen Kommissionsmitglieder jederzeit eine Prüfung von einer Thematik, wie bspw. hier die ökologischen Folgen, verlangt werden. Dies garantiert eine ressourceneffiziente Bearbeitung der vielen Vorstösse im Kantonsrat, sodass die Verwaltung nicht unnötig beübt wird, sondern sich den Aufgaben mit tatsächlichem Bedarf widmen kann, bei welchen auch ein effektiver Nutzen zur Entscheidungsfindung erkennbar ist. Das mehrheitliche Ausbleiben solcher Anträge in den Kommissionen bestätigt die nicht gegebene Notwendigkeit betreffend einer automatischen Prüfung und deren Mehraufwand.

Rainer Leemann, Kantonsrat FDP, Zug