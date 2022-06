Lager Gemeinsam singen und Theater spielen Vom 11. bis 15. Juli findet ein Musical Camp in der Gewürzmühle Zug statt. Kinder und Jugendliche, die sich dafür interessieren, können sich noch anmelden.

.

Die Kinder haben jeweils viel Spass bei der gemeinsamen Arbeit am Musical. Bild: PD

Während einer Woche werden im Musical Camp in der Gewürzmühle Zug neue Songs eingeübt, Choreografien erarbeitet, und es entsteht – verbunden mit jeder Menge Spass – ein neues Musical. Die Kinder dürfen dabei ihre eigenen Ideen in das noch unfertige Stück einbringen. Am letzten Tag findet eine öffentliche Aufführung statt. Das Team der Organisatoren freut sich über zahlreiche Anmeldungen.