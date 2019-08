Landmaschinenmechaniker erreicht an der Weltmeisterschaft den vierten Platz Christof Röllin aus Menzingen holte sich bei der Siegerehrung am Dienstag, 27. August, den vierten Platz. Der Wettkampf fand in Russland statt. Fabian Gubser

Christof Röllin während dem Wettkampf. (Bild: PD)

Seine Klassierung lasse sich sehen, schliesslich habe er gegen die 1500 besten Berufsleute aus 77 Nationen bestehen müssen. Seine intensive und monatelange Vorbereitungszeit in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Landtechnik, Agrotec Suisse, habe sich ausbezahlt. Dies teilte die Medienstelle von Agrotec mit.

Der Fachverband ist stolz auf ihn

Das Wettbewerbsprogramm in Kazan war streng. Während vier Tagen löste Röllin sieben Praxisaufgaben, bei denen Diagnose-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten gelöst werden mussten. Der

volle Einsatz von Christof habe sich gelohnt: Er durfte sich bei der Siegerehrung am Dienstag, 27. August, für seinen vierten Platz feiern lassen. Samuel Kocher, Leiter Berufsbildung Agrotec Suisse, ist stolz: «Wir gratulieren Christof Röllin zu diesem tollen Ergebnis. Ich bin überzeugt, dass ihm die intensive Vorbereitung auf dem weiteren Berufsweg zugutekommen wird. Seine Leistung ist beste Werbung für die Schweizer Berufsbildung.»

Landmaschinenmechaniker Röllin setzte sich im letzten Jahr an den SwissSkills gegen seine einheimischen Konkurrenten durch, um sich als Schweizermeister für die WorldSkills zu qualifizieren. Um gegen die internationale Konkurrenz in Russland zu bestehen, hat sich Christof bei verschiedenen Trainingseinheiten intensiv vorbereitet. Dafür investierte er rund 500 Stunden (Artikel vom 12. August). Röllin wird am Donnerstag, 29. August, in die Schweiz zurückreisen.