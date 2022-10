Langhuus Das «Chamer Wohnzimmer» ist fertig ausgebaut Am Samstagabend wurde der Innenausbau der Kulturfabrik Langhuus offiziell eingeweiht. Nun hofft man auf viele Ideen aus der Bevölkerung, die reges Treiben ins Lokal bringen sollen.

Das «Chamer Wohnzimmer» auf dem Papieri-Areal. Im Hintergrund ist die neue Küche mit Bartresen sichtbar. Bild: Alexandra Wey (Cham, 8. Oktober 2022)

Seit kurzer Zeit brennen abends die Lichter im neuen Chamer Hochhaus. In das Papieri-Areal kehrt Leben ein. Leben, das sich in Zukunft auch auf das gesellschaftliche Treiben in der Gemeinde auswirken soll. Doch dieses Treiben braucht Platz. Solchen gibt es beispielsweise im «Chamer Wohnzimmer», wie es Xaver Inglin gerne nennt. Er ist Betriebsleiter der Langhuus Kulturfabrik Cham, die seit 2017 das Langhaus zwischennutzt, das sich ebenfalls auf dem Areal der alten Papierfabrik befindet.

Die von der Strasse aus gesehen hintere Hälfte des Hauses wurde vom Verein IG Langhuus während der letzten vier Monate ausgebaut. Das einst leerstehende Gebäude ist nun doppelstöckig, eine Küche mit Bartresen wurde eingebaut und Lagerraum geschaffen. Mit seinen zahlreichen Sitzgelegenheiten, Couchtischen aus Paletten und zierenden Teppichen erinnert der Raum tatsächlich an ein Wohnzimmer. Und dieses soll künftig Platz bieten für alle Ideen, die hereingetragen werden.

Velowerkstatt und Atelier finden einen Platz im Langhuus

Ganz fertig sei noch nicht alles, wie Vereinspräsident Geri Werder in seiner Ansprache sagt. «Aber es ist auch unsere Absicht, dass nie alles ganz fertig wird.» Immer wieder werde im Langhuus Neues entstehen, es würden Dinge verändert und angepasst. «Der Raum soll wandelbar bleiben, damit möglichst vielfältige Veranstaltungen darin stattfinden können.»

Im oberen Stock des Hauses befindet sich ein Atelier für Künstlerinnen und Künstler, die sich dort einmieten und kreativ austoben können. Wie etwa Künstlerin Siham Ceballos:

Das Atelier im oberen Stock des Gebäudes bietet Platz für kreativen Spielraum. Bild: Alexandra Wey (Cham, 8. Oktober 2022)

Gleich hinter der Küche in einem kleinen Raum wird zukünftig die offene Velowerkstatt von Andrea ihren Platz finden. Ihren Nachnamen möchte sie aus persönlichen Gründen nicht in der Zeitung lesen. Andreas Arbeit besteht darin, kostenlos erhaltene Velos neu aufzubereiten und an Flüchtlinge zu verschenken – dies in Zusammenarbeit mit der Katholischen und der Reformierten Kirche Cham.

Auch solle sich der Aussenbereich weiter verändern. Hierfür befindet sich der Verein im Austausch mit der Gemeinde Cham, der das Langhuus gehört. Im Frühling wolle man bereit sein für die ersten Veranstaltungen ausserhalb des Gebäudes.

Cham brauche mehr Platz für Begegnungen

Geri Werder, Vereinspräsident der IG Langhuus Cham. Bild: Alexandra Wey (Cham, 8. Oktober 2022)

Die Ideen für die Veranstaltungen in und ums Langhuus sollen vor allem aus der Bevölkerung kommen. «Auch wir als Verein organisieren Dinge, wie etwa die offene Bar am Wochenende», sagt Geri Werder. Vor allem aber wolle man den Raum für die Ideen und Events anderer zur Verfügung stellen.

Werder, der selbst in Cham wohnt, ist es wichtig, der Gemeinde einen Mehrwert bieten zu können. Gerade hier, in einer Gemeinde, die immer weiter wächst, sei es wichtig, einen Ort zu haben, der Begegnungen ermöglicht. Und natürlich erhoffe man sich, auch jene Leute ins «Chamer Wohnzimmer» zu locken, die bereits oder bald auf dem Papieri-Areal wohnhaft sind.