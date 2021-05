Langsamverkehr Mit Plakataktion den Respekt voreinander heben Pro Velo und Zuger Gemeinden rufen Velofahrende und Fussgänger zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme auf.

(haz) Nach einem etwas kalten und nassen Frühling nimmt der erfreuliche Veloboom wieder Fahrt auf. Dabei werden Wege und Plätze durch Spazierende, Laufsport Treibende, Velo- und, mit starker Zunahme auch durch E-Bike-Fahrende auf Mischverkehrsflächen noch stärker beansprucht. Kommen Kinderwagen, Rollatoren und Veloanhänger dazu, wird es mancherorts eng und bei hohem Tempo bedrohlich und gefährlich.

Das Plakat ruft bei Begegnungen zwischen Fussgängern und Velofahrenden zu gegenseitigem Respekt auf. Bild: PD

Pro Velo Zug konnte die vor Jahren in der Stadt Zug gestartete Plakataktion «Begegnung mit Respekt» kontinuierlich auf mehrere Gemeinden ausweiten. So konnten dieses Jahr - ausser Walchwil, wo die Plakatständer der Gemeinde schon ausgebucht und Neuheim, wo keine Problemstellen bei entsprechenden Verkehrsflächen bekannt sind - Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Ober- und Unterägeri, Risch, Steinhausen und die Stadt Zug für die Teilnahme an dieser Sensibilisierungsaktion gewonnen werden. Dort werden bis in den Sommer insgesamt 65 Plakate an neuralgischen Punkten aufgestellt. Diese sollen die Passanten auf Füssen und Zweirädern zur gegenseitigen Rücksichtnahme animieren. Das schon bekannte Plakat wird dieses Jahr um eine Variante für Wege, die zusätzlich auch von Autos benützt werden, ergänzt.

Der Appell der Sicherheitsverantwortlichen der teilnehmenden Gemeinden und der Pro Velo Zug lautet:

Auf dem Rad genussvoll und trotzdem voraussehend fahren. Rechtzeitig klingeln oder rufen und mit angemessenem Tempo an zu Fuss Gehenden vorbeifahren. Diese wiederum sollen sich gemütlich oder sportlich und trotzdem mit Aufmerksamkeit bewegen und die Velos passieren lassen. Ein geläufiger Merksatz kann hier neu formuliert werden:

«Links gehen, Entgegenkommende sehen – rechts langsam fahren, dabei Abstand wahren!»