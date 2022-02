Leserbriefe «Lasst doch die Fasnacht Fasnacht sein» «Kritik an rassistischen Fasnachtskostümen», Ausgabe vom 7. Februar

Es gibt Zeitungsartikel, da sagt man, sie seien die Druckerschwärze nicht wert. Und da ist eine ganze Seite dem Thema gewidmet, was alles rassistisch und sexistisch an Fasnachtskostümen sei. Da bleibt nur Kopfschütteln übrig! Zum Glück relativiert der Kommentar auf Seite 1 das Ganze doch noch. Wenn man sich an der Fasnacht nicht mehr – auch fremdartig – verkleiden kann, was bleibt da noch. Dann darf ich ja nur noch als ich selbst die närrische Zeit verbringen und muss sehr darauf achten, dass ich nicht in Versuchung komme, einen Mexikanerhut zu tragen. Singen dazu wäre bei meiner Stimmlage eh nicht angebracht. Wie ist es mit der Froschmaske, mit denen unsere Zünftlerinnen und Zünftler an den Umzügen das Publikum erfreuen? Ist das eine Beleidigung für die Tierwelt? Lasst doch dem Fasnachtsvolk die Narrenfreiheit, die es wenigstens an einigen Tagen im Jahr den Alltag vergessen lässt. Ich denke, dass es an Universitäten bessere Themen gibt, die näher untersucht werden können. Und wie kann ich einem Kind verständlich machen, es soll ja nicht als Indianer an die Fasnacht gehen? Wer Netzstrümpfe anzieht, tut dies zudem freiwillig! Darum lasst doch die Fasnacht Fasnacht sein!

Ernst Bürge, Baar

Sind gewisse Kostüme rassistisch oder sexistisch? Ja, es gibt sie ganz bestimmt. Aber wird die ganze Polemik nicht immer nur einseitig, das heisst, von der negativen Seite her betrachtet? Betrachten wir das Thema mal von der positiven Seite:

Als Kind wollte ich immer als Hexe, «Zigeunerin» (dieses Wort darf man heute ja auch nicht mehr in den Mund nehmen), als «Indianer» oder als «Cowboy» an die Fasnacht, und dies nicht etwa, um mich über diese Bevölkerungsgruppen lustig zu machen.

Nein, das pure Gegenteil war der Fall. Ich hegte und empfinde auch heute noch eine echte Bewunderung, eine grosse Neugierde und eine absolute Sympathie für diese Figuren. Dasselbe gilt übrigens für den «Mohrenkopf» oder für den besten Reis von «Onkel Bens». Man kann den Namen negativ betrachten und sagen, er sei verwerflich, oder man kann ihn positiv sehen, indem man sagt: Es ist eine Ehre, die Namensgebung für so exquisite Produkte sein zu dürfen. Zudem frage ich mich. Was ist verwerflich an sanften Kostümen «für Mädchen» und heldenhaften Kostümen «für Jungs»? Es kann ja jede Person anziehen, was ihr gefällt und dies ja nicht nur an der Fasnacht.

Am besten ist es vermutlich, man schafft nicht nur die Fasnacht, sondern auch die verschiedenen Kulturen sowie die Geschlechter männlich und weiblich ab und begibt sich in einen gänzlich neutralen, langweiligen Einheitsbrei: Alle sind wir gleich oder lieber noch gleicher.

Fränzi Keiser, Baar