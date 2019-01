Lastwagen schiebt in Rotkreuz Auto vor sich her Am Dienstagmorgen haben sich zwei Unfälle auf der A4 zugetragen. Verletzt wurde nie-mand. Es kam bei beiden Unfällen zu Verkehrsbehinderungen.

Der Lastwagen schob dieses Auto vor sich her. Verletzt wurde dabei niemand. (Bild: Zuger Polizei)

Auf der A4 kam es am Dienstagvormittag, 15. Januar 2019, zu zwei Unfällen, wie die Zuger Polizei meldet. Zwischen Rotkreuz und Rütihof Richtung Gotthard ist kurz vor 10.30 Uhr ein Lastwagen mit einem Auto kollidiert. Der 28-jährige Lastwagenführer aus Rumänien wollte bei der Verzweigung Rütihof die Spur wechseln, erfasste dabei ein sich im toten Winkel befindendes Auto und schob dieses bis zum Stillstand quer vor sich her. Der 80-jährige Autolenker und der Lastwagenführer blieben beide unverletzt. Die zweispurige Autobahn musste für rund 20 Minuten gesperrt und der Verkehr über den Pannenstreifen umgeleitet werden. Es entstand Sachschaden im Wert von 12'000 Franken.

Zwischen Rotkreuz und Küssnacht fuhr ein Autolenker in die Leitplanke. (Bild: Zuger Polizei)

Ebenfalls am Dienstag, 15. Januar 2019, um etwa 11 Uhr fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto auf der A4 zwischen Rotkreuz und Küssnacht Richtung Altdorf in die Mittelleitplanke. Der Mann wurde nach eigenen Angaben durch die Sonne geblendet. Er blieb unverletzt. Aus Sicherheitsgründen musste die Polizei vorübergehend einen künstlichen Stau erzeugen, da sich Personen auf der Fahrbahn befanden. Es entstand Drittschaden an der Leiteinrichtung und Totalschaden am Auto von insgesamt 5000 Franken. Das Auto musste von einem privaten Abschleppunternehmen aufgeladen und weggeführt werden. (haz/pd)