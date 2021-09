Laufen Die Laufgruppe Cham feiert die Meistertitel Nummer 14 und 15 Mitglieder der LG Cham haben in Sarnen über die halbe Marathondistanz überzeugt. Der Wettkampf gilt auch als Schweizermeisterschaft.

In der Kategorie Männer 50 gewann Cecil Weeler den Titel, was ihm die Hünenbergerin Doris Nagel-Wallimann in der Kategorie Damen35 gleichtat. Weeler lief seinen Halbmarathon in guten 1:15,06 Stunden, Nagel verbesserte ihre Bestzeit um über drei Minuten auf 1:20,44 Stunden. Die Laufgruppe-Frauen gewannen zudem den Vizemeistertitel, auch Danielle Schläfli und Karin Voney, beide aus Rotkreuz, trugen dazu bei.

Die Chamer trainieren alle nach Patricia Morcelis Trainingsplänen, die nun bereits zu Schweizermeistertitel Nummer 14 und 15 in der elfjährigen Geschichte der Laufgruppe führten. Doris Nagel wird nun den Berlin Marathon in Angriff nehmen. (bier)