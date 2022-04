Laufsport Bestleistungen en masse: Vier Streckenrekorde am Quer durch Zug Bei der 78. Austragung des Zuger Staffellaufs gab es einen Heimsieg durch den LK Zug und sieben weitere Zuger Podestplätze.

Erfreulich war der Sieg des LK Zug bei den Ein-Käse-Hoch. Das Team setzte sich im grossen Starterfeld vor 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern klar durch. Bild: Roger Zbinden (Zug, 9. April 2022)

Das 78. Quer durch Zug wurde vom Stadt-Turnverein Zug einmal mehr erfolgreich in Szene gesetzt. Über 1300 Läuferinnen und Läufer waren in 229 Teams und 39 verschiedenen Vereine n am Start. In 13 Kategorien gab es fünf verschiedene Vereine, welche sich in die Siegerlisten eintragen konnten. Bereits in den letzten Jahren zeigte der grösste Leichtathletikverein der Schweiz, der LC Zürich, auch am Quer seine Dominanz. Entschied er am letzten Quer vier Kategorien für sich, waren es heuer sogar sechs – allesamt in den Jugendkategorien.

Grosser Dominator in diesem Jahr war der andere Stadt-Zürcher Leichtathletikverein LAC TV Unterstrass (TVU). Der Verein, der letztes Jahr bei den Männern die Schweizer Vereinsmeisterschaft gewann, dominierte alle Aktivkonkurrenzen klar. Mit vielen nationalen Topathletinnen und Athleten reisten die Züricher an die Gestaden des Zugersees.

Eine Teilnehmerin vom STV Küssnacht (links) und eine Teilnehmerin vom TV Brunnen 2 fallen sich in die Arme nachdem sie das Ziel erreicht haben. Bild: Roger Zbinden (Zug, 9. April 2022)

In der Kategorie Mixed und Frauen gewann der TVU sogar mit Streckenrekord und diese Streckenrekorde sind allesamt sehr stark, da auch in der Vergangenheit oftmals die schnellsten Schweizerinnen und Schweizer am Start waren. Die beiden Kategorien waren in den letzten Jahren oftmals in LK Zug-Händen und meistens ging der Sieg nur über den LK Zug.

Alle Hauptkategorien gingen an Unterstrass

Beim letzten Quer durch Zug im Jahr 2019 gewann der LK Zug im Mixed mit neuem Streckenrekord, welchen er vorher 15 Jahre lang gehalten hat. Nun wurde dieser bereits wieder um 36 Hundertstel vom TVU unterboten. Dem LK Zug blieb das Nachsehen und er erreichte nur Rang 4, zehn Sekunden langsamer als vor drei Jahren.

Stark ins Gewicht fiel sicherlich das Fehlen der schnellsten Zugerin aller Zeiten, Géraldine Frey. Die Neunte beim 60-Meter der Hallen-Weltmeisterschaften unterstützte ihr Team aber vom Streckenrand lautstark. Frey sagte:

«Das Mitmachen hätte mich auch dieses Jahr sehr gereizt. Momentan bin ich aber im Trainingsaufbau und die Sicherheit ging vor.»

Sie reise bereits am Mittwoch nach Südafrika ins Trainingslager und habe sich für die Saison 2022 grosse Ziele an der EM und an der WM gesetzt.

Auch bei den Frauen gewann der TVU und pulverisierte den Uraltrekord von 1993 um 1,2 Sekunden. Rang 2 und 3 ging an die LG Unterwalden und wieder an den TVU. Den fünf Zuge Teams blieb das Nachsehen, der LK Zug mit Platz 6 war am erfolgreichsten. In der schnellsten Kategorie der Männer Sprinter gewann der TVU ebenfalls. Hier blieb der zweitälteste Streckenrekord aus dem Jahr 1994 aber, trotz der nationalen Toptathleten, um mehr als zwei Sekunden bestehen.

Der LK Zug gewann mit einem jungen Team den zweiten Platz, der Abstand zum Sieger war aber gross. Trainer Urs Henggeler war aber sehr zufrieden: «Unsere Sprinter haben das Maximum herausgeholt, was mich sehr freut.» Bei den Mittelstreckler fehlte mit dem LC Zürich und der LG Unterwalden die grossen Sieger der vergangenen Jahre und so gewann der TVU vor dem STV Einsiedeln. Die Zeit ist gut, hätte bei der 77. Ausgabe nur für den vierten Platz gereicht.

LK Zug gewinnt bei den Kleinsten

Erfreulich aus Zuger Sicht ist der Sieg des LK Zug bei den Ein-Käse-Hoch. Das Team setzte sich im grossen Starterfeld vor 30 Teilnehmern klar durch. Der LK Zug holte bei den U16 Frauen mit dem zweiten Platz einen weiteren Podestplatz. Hier war die Konkurrenz mit 22 teilnehmenden Teams stark. Bei den U18 und 14 Frauen siegte jeweils der LC Zürich mit neuem Streckenrekord. Bei den U16 Männer waren weniger Teams am Start. Doch die Hochwacht Zug mit dem dritten Platz und wenigen Zehntel dahinter der LK Zug, zeigten sich von der besten Seite.

Auch bei den U14 und U18 Männer ersprang sich die Hochwacht Zug ein Podest. Hochwacht Zug Präsident Christoph Heri war zufrieden und freute sich über die vier Podestplätze in den Nachwuchskategorien ausserordentlich. «Sehr wertvoll ist sicherlich der zweite Platz bei den Zwei-Käse-Hoch mit 50 teilnehmenden Teams. Dies beweist unsere gute Nachwuchsarbeit», so Heri. Weitere zwei Podestplätze für Zuger Vereine gab es durch den TSV Rotkreuz bei den Masters.