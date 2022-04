Laufsport Quer durch die Zuger Altstadt Der Stadt-Turnverein Zug organisiert am Samstag, 9. April, zum 78. Mal das Quer durch Zug.

«Nach drei Jahren war ich froh, dass ich bei den letzten Quers einen genauen Plan gemacht habe, wohin alle diese Gitter der Streckenbegrenzung kommen», so der bald 69-jährige Markus Roth, welcher seit über 40 Jahren Streckenchef am Quer durch Zug ist. «In den 80er-Jahren haben wir in der Altstadt noch nicht viele Gitter aufgestellt. Heute brauchen wir 230 Gitter für die Sicherheit der Athletinnen und Athleten.»

Roth wird auch diesen Samstag, 9. April, mit vielen Helfern die Strecke in der Altstadt aufbauen. In der Tat ist nach zwei Corona bedingten Ausfällen, das Nationale Quer durch Zug endlich zurück. Es waren nach 1946 und 1947 die ersten beiden Absagen. Die Anmeldezahlen sind auch bei der 78. Austragung erfreulich und so starten am Samstag, 9. April knapp 250 Mannschaften in der Zuger Altstadt.

OK-Präsident Michael Schäfer ist positiv gestimmt: «Wir sind froh, kann das Quer wieder stattfinden. Es waren keine einfachen zwei Jahre für das Quer-Organisationskomitee, da man wie alle anderen auch, sich in einer grossen Ungewissheit befand. Toll ist aber, dass uns die Vereine die Treue halten und sich fleissig angemeldet haben.»

So sind zwar, weniger Teams und auch weniger Kantone dabei, die Teilnehmerzahl ist aber auf sehr gutem Niveau. Bis zur 80. Jubiläumsausgabe im Jahr 2024 ist sicherlich das Ziel, wieder auf über 300 Teams zu kommen.

Viele Zuger Junioren-Teams

Der vom Stadt-Turnverein Zug organisierte Wettkampf findet auch dieses Jahr in 13 Kategorien von jung bis alt statt. Am meisten Teilnehmer gibt es jedes Jahr in der Kategorie «Zwei-Käse-Hoch», in welcher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 12 Jahre alt sind. Dieses Jahr sind es 50 Teams, bei den «Ein-Käse-Hoch» (U10) sind es 30 Teams, welche in drei Kategorien gestartet werden. Prognosen sind hier schwierig abzugeben.

Nichtsdestotrotz gehören zum engen Favoritenkreis sicherlich die Teams aus Zug. Aber auch in den anderen Jugendkategorien sind die Zuger Vereine gut aufgestellt. So meldeten allein die grössten Leichtathletikvereine des Kantons, der LK Zug (17), die Hochwacht Zug (16) und der TSV Rotkreuz (6), 39 Jugendteams an – fünf weniger als bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019.

In den Hauptkategorien werden Top-Cracks aus der nationalen Leichtathletikszene erwartet. Wer Favorit ist in diesem Jahr, ist schwierig auszumachen. Die Teams haben sich in den zwei Jahren teilweise komplett neu formiert, was die Spannung zu den vergangenen Jahren nochmals steigen lässt.

Aus Zuger Sicht ist sicherlich der LK Zug am stärksten einzuschätzen. Gerade mit zwei Teams sind sie in der schnellsten Kategorie «Sprinter» am Start, in welcher sie auf Titelverteidiger LAC TV Unterstrass und viele weitere starke Teams, wie der LC Zürich treffen.

Géraldine Frey verzichtet auf Start

Bei den Frauen sind 20 Teams, welche unter sich den Sieg ausmachen. Dementsprechend schwierig ist zu beurteilen, wer als grosser Favorit ins Rennen geht. Der Titelverteidiger LG Unterwalden ist gleich mit zwei Teams am Start. Er trifft dort auf alle grossen Zuger Vereine, welche je ein Team stellen.

Beim LK Zug fehlt das Aushängeschild Géraldine Frey, welche diesen Winter an den Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad einen Exploit erreichte. «Der Aufbau zwischen der WM und den ersten Wettkämpfen ist sehr kurz, deshalb verzichte ich dieses Jahr auf das Quer durch Zug und bin nur Zuschauerin.»

In der Kategorie Mixed ist der LK Zug der Titelverteidiger. Herausforderer sind auch dieses Jahr die altbekannten Favoriten. Spannend wird sein, was die anderen beiden Zuger Vereine, Hochwacht Zug und TSV Rotkreuz, in dieser Kategorie erreichen werden.