Schreiben statt Bananenbrot backen: Während einige Zeitgenossen im Lockdown zu Meisterbäckern gewachsen sind, so hat Zürcher Haymo Empl sich seinem neuen Roman gewidmet. Tödliche Intrigen heisst er und spielt neben Zürich zu grossen Teilen auch in Zug. Die Geschicht dreht sich um ein Dreiergespann bestehend aus Tia Adam, langjährige Fernsehköchin, Tarek Alfarsi, der ihr zur Seite gestellt wird, um den Social Media Auftritt aufzupeppen, und Tim Stein, der mit seiner Kristallkugel als Fernsehhellseher wirkt. Das dynamische Trio spannt zusammen, als die heile Welt von Tia Adam ins Wanken gerät, weil ihre Sendung abgesetzt werden soll und sie andererseits wegen mehrerer Giftmorde in ihrer Umgebung in ein schlechtes Licht gerückt wird. Jemand will ihr die Verbrechen anhängen und sie hinter Gittern sehen.

Diesen Handlungsstrang hat der Autor, TV- Moderator und freie Journalist unserer Zeitung Haymo Empl schon länger im Kopf. Doch die Erfahrungen, die er als junger Autor gemacht hatte, mit einem plötzlichen Erfolg, viel Medienrummel und dem Druck durch seine Werke Milzbrand, Atilla oder Belladonna hätten ihn davon abgehalten, sich dem Schreiben wieder intensiv zu widmen. Der Druck damals war zu gross, mit dem Alter wurde ich aber souveräner, schildert der 49-Jährige. Und so schrieb er im Lockdown einen neuen Roman. Täglich zehn Seiten hatte er sich vorgenommen - ein hohes Tempo. «Das Schreiben hat mich völlig eingenommen, ich habe von nichts anderem mehr geredet. Nur noch über die Figuren, die Geschichte und meine Recherchen», blickt er zurück.

Abgestützt hat er die Form seines Buches in der Antike, so wollte er eine klassische Heldenreise erzählen, bei welcher die Figuren Höhen und Tiefen durchleben müssen, um anschliessend gestärkt aus dem Abenteuer hervorzutreten. «Das ist beispielhaft an Tia erkenntlich. Sie ist eine bodenständige Frau in ihren Fünfzigern, deren Leben ins Wanken gerät. Doch durch das Erlebte wird sie stärker», beschreibt Empl. Ähnliches gelte auch für die beiden Figuren, die sie flankieren