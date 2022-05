Zug Wohnungskündigungen der städtischen Pensionskasse: Jetzt schaltet sich die Politik ein Die Mieterinnen und Mieter der St.-Johannes-Strasse 23 haben alle die Kündigung erhalten. Die Pensionskasse der Stadt will die Wohnungen sanieren. Die SP-Fraktion im Stadtparlament hat Bedenken.

Die Mieterinnen und Mieter an der St.-Johannes-Strasse 23 in der Stadt Zug erhalten nun Support von der Politik. Die Besitzerin der Liegenschaft, die Pensionskasse der Stadt Zug, hat allen Mieterinnen und Mietern per Ende März 2023 gekündigt. Grund: Das Haus soll umfassend saniert werden. Laut Mieterverband Zug (MV), der die Kündigung publik machte, sollen 30 Mietparteien ihre Wohnung räumen müssen.

Für den MV Zug sei es unverständlich, «dass ausgerechnet die PK der Stadt Zug, die 2002 von den Steuerzahlenden der Stadt Zug mit rund 54 Millionen gesund saniert wurde, zu einer solch drastischen Vor­gehensweise» greife. Immerhin sitzen der Stadtpräsident Karl Kobelt und weitere städtische Angestellte im Vorstand der PK.

Pensionskasse sei sorgfältig vorgegangen

Die Pensionskasse der Stadt zeigt sich konsterniert über die Vorwürfe, denn sie sei «bewusst sorgfältig vorgegangen», schreibt sie in einer Medienmitteilung. Grund für die Kündigungen ist die anstehende Sanierung des 1968 erbauten Gebäudes. Die Pensionskasse verurteilt, dass der MV Zug ohne detaillierte Kenntnis der Sachlage oder Rücksprache mit der Pensionskasse «Falschinformationen verbreitet» habe.

Die Pensionskasse habe die Mieterinnen und Mieter bereits ein Jahr im Voraus über die Kündigung orientiert und die Kündigungsfrist auf einen Monat heruntergesetzt. Die Mehrheit der Mieterschaft schätze das Angebot, nach der Sanierung wieder einziehen zu können – auch wenn die Mieten höher ausfallen werden als heute. Denn im Zuger Vergleich seien die Mieten auch nach der Sanierung noch attraktiv, heisst es in der Mitteilung der Pensionskasse.

SP-Fraktion stellt dem Stadtrat Fragen dazu

Die SP-Fraktion im Grossen Gemeinderat befürchtet in einer Interpellation, dass hier «eine Luxussanierung unter dem Deckmantel einer nötigen Sanierung durchgeführt», werde und der Stadt dadurch 30 preisgünstige Wohnungen verloren gingen.

Und da die Stadt im Vorstand der Pensionskasse vertreten ist, solle der Stadtrat die Fragen der Fraktion beantworten. Unter anderem will die SP-Fraktion wissen, ob den heutigen Mieterinnen und Mietern die Rückkehr in ihre Wohnungen garantiert werde. Zudem will sie wissen, wie die Leerkündigungen begründet werden.

Die SP-Fraktion verlangt zudem Auskunft darüber, wie lange die Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen zu verlassen hätten und ob Massnahmen ergriffen worden seien oder noch ergriffen werden, um die Mieterschaft zu unterstützen. Weiter soll aufgezeigt werden, ob Varianten geprüft wurden, um die Sanierungszeit zu verkürzen. Und falls nein, weshalb nicht. Von Interesse sind zudem die prozentualen Aufschläge auf die aktuellen Mietpreise, wie die SP-Fraktion schreibt.