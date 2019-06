Legendäre Klassik und Interpreten beim Boswiler Sommer Das Klassik-Festival Boswiler Sommer steht dieses Jahr unter dem Motto «Legendär». Vom 29. Juni bis 7. Juli erwarten das Publikum zwölf seltene Hörerlebnisse und besondere Begegnungen. Carla Bisch

Andreas Fleck, Cellist und Künstlerischer Leiter des Boswiler Sommers.

«Der Boswiler Sommer steht für überraschende, authentische und intensive Musikerlebnisse von höchster Qualität», erklärt der Künstlerische Leiter und Cellist Andreas Fleck. Er muss es wissen, denn es ist bereits das 19. Mal, dass dieses Klassik-Festival unter seiner Leitung und Mitwirkung als Musiker auf dem Kirchenhügel in Boswil stattfindet.

Sowohl der Veranstaltungsort wie auch das Festival selbst sind bereits Legenden. So steht der diesjährige Boswiler Sommer unter dem Motto «Legendär». Dieses beschreibt das aussergewöhnliche Programm treffend, welches bisweilen aus dem Genre der klassischen Musik ausbricht und auch für Film- und Geschichten-Liebhaber sowie Wandervögel Abwechslungsreiches bereithält.

Junge Talente

Die diesjährigen Festival Artists sind der 30-jährige Oboist Philippe Tondre aus Frankreich und die 27-jährige Cellistin Chiara Enderle aus Zürich. Er sei ein Meister unter den Bläsern, rühmt Andreas Fleck: «Hört man Philippe Tondre, scheint es nichts Schöneres zu geben.» Und die junge Streicherin sei ihm schon als 16-Jährige mit ihrer Unerschrockenheit und Souveränität aufgefallen, erinnert sich der Künstlerische Leiter. «Heute ist sie eine ausgereifte Musikerin, die wirklich etwas zu erzählen hat.»

Das Programm mit dem Titel «Himmel und Erde» bildet den Auftakt des diesjährigen Boswiler Sommers. Der Philosoph Roland Buser geht in seinem Vortrag «Der Mensch im Kosmos» den ganz grossen Fragen auf den Grund. Passend dazu sind «Das Lied der Erde», ein sinfonischer Liederzyklus von Gustav Mahler, zu hören sowie die Komposition «Die Planeten» von Gustav Holst. «Es sind Klangfarben und monumentale Klangeffekte», heisst es dazu im Programmheft des Festivals.

Zu Ehren einer Legende

Unter dem Programmtitel «Legends» zeigt der französische Meisterregisseur Bruno Monsaingeon sein Filmportrait über das Leben des legendären Geigenspielers Yehudi Menuhin, der zu seinen Lebzeiten zweimal am Künstlerhaus konzertierte. Musikalisch umrahmt wird der Filmabend von Franz Schuberts «Vier Impromtus», interpretiert von Victoria Postnikova, der gemäss Monsaingeon «grossartigsten lebenden Pianistin». Sie spielte bereits im Dokumentarfilm an Menuhins Seite. In einem Gespräch geben der Regisseur und die Pianistin Einblicke in ihr Leben und die Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin.

Mit «Walk and Wonder», einem Spaziergang durch das schöne Freiamt mit dem Ortsspezialisten Peter Hägler als Reiseführer, bringt man sich wandernd in Festivalstimmung. Zwischendurch unterbrechen Beethoven, Bach oder Strawinsky die sportliche Aktivität und sorgen für eine musikalische Pause. Ausgeschmückt ist die Reise auch mit Sagen und Mythen aus der Region Freiamt. Wie das Programmheft versichert, endet der musikalische Spaziergang in der Alten Kirche Boswil mit «einer musikalischen Überraschung.»

Auch der berühmt-berüchtigte «Casanova» hat es nach Boswil geschafft. Der Schauspieler Wolfram Berger schlüpft in die Rolle des Frauenhelden und erzählt von dessen Flucht aus dem Gefängnis des Dogenpalastes, wo er wegen «Schmähung gegen die heilige Religion» festsass. Begleitet wird die Flucht unter anderem von den Festival Artists mit einer Komposition aus der Cellokonzert-Reihe von Antonio Vivaldi. Auch Werke weniger bekannter Zeitgenossen Vivaldis «gilt es an diesem Abend zu entdecken», ist im Programmheft zu lesen.

Zum gemeinsamen Aufstand vereint

«The White Album», das berühmte Album der legendären Beatles, wird unter dem Programmpunkt «Revolution» präsentiert. Gesang, Musik und Schauspielerei vereinen sich dabei zu einem gemeinsamen Aufstand gegen die Politik und die vorherrschende Rassendiskriminierung im Revolutionsjahr 1968.

«Das Grösste ist für mich, wenn es knistert zwischen Publikum und Akteuren», betont Andreas Fleck. «Weil die Entdeckungen immer aus dem Moment heraus entstehen und auf dem Papier nicht zu sehen sind.» Mit dem grossartigen und vielfältigen Programm stehen die Chancen sehr gut, dieses Ziel auch am diesjährigen Festival in der malerisch gelegenen alten Kirche mitten im Bünztal zu erreichen.