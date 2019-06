Bisher gab es in den Kantonen grosse Unterschiede, wie und was die Schüler lernten. Ziel des Lehrplans 21 ist es, den Lehrplan in den 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen einheitlich zu gestalten. Seit Jahren wird in der Deutschschweiz der Lehrplan 21 Schritt für Schritt umgesetzt. Ob- und Nidwalden haben ihn auf allen Stufen im Schuljahr 2017/18 eingeführt, im Kanton Luzern wird er gestaffelt umgesetzt. So arbeiten die Luzerner Primarlehrer seit zwei Jahren mit dem Lehrplan 21, nach den Sommerferien folgt die Einführung auf der Sekundarstufe 1.

Der Lehrplan 21 schliesst die neuen Themen «Wirtschaft, Arbeit und Haushalt» mit ein und die Module «berufliche Orientierung», «Medien und Informatik» sowie «Bildung für nachhaltige Entwicklung» rücken stärker in den Mittelpunkt. Der Lehrplan 21 legt über die Kantonsgrenzen hinaus die gleichen Ziele für alle Schülerinnen und Schüler fest und beschreibt für jeden Fachbereich die Kompetenzen, welche die Schüler in der Volksschule erwerben. Die Anwendung des Gelernten rückt demnach stärker in den Fokus. Wie die Stundenpläne aussehen oder die Noten vergeben werden, bleibt allerdings Sache der Kantone.