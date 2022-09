Leichtathletik Zuger Sprinterinnen gewinnen Silber und Bronze Am Final des Visana Sprints in Winterthur erhielten Ayana Brunner und Loisa Schaller die Medaillen aus prominenten Händen.

Ayana Brunner (hinten, lilnks) ist die Zweitschnellste ihrer Kategorie. Bild: PD

Ayana Brunner (TV Cham, Zweite in der Kategorie W12) und Loisa Schaller (Hochwacht Zug, Dritte in der Kategorie W15) freuten sich über die Medaillen aus prominenten Händen: Mujinga Kambundji, 60-Meter-Weltmeisterin und 200-Meter-Europameisterin, war in Winterthur der Ehrengast. (bier)