Vereine&Verbände Junge Frauen lernen, sich zu wehren Junge Frauen haben sich im Sportunterricht des Integrations-Brücken-Angebots Kanton Zug mit der Selbstverteidigung und Gewalt auseinandergesetzt.

Diese jungen Frauen wissen sich nun zu wehren. Bild: PD

Sie kommen aus den verschiedensten Nationen, die 15 jungen Frauen, die am 30. November 2021 in der Sporthalle stehen. Konzentriert hören sie der Trainerin Karin Vonwil zu. Vonwil ist Instruktorin bei Pallas, einer schweizerischen Interessensgemeinschaft für Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Während zweier Doppellektionen hat sie die jungen Migrantinnen für die verschiedenen Formen von Gewalt sensibilisiert und mit ihnen Techniken trainiert, um sich im Ernstfall verteidigen zu können. Linda Russi, die als Lernbegleiterin und Coach beim Integrations-Brücken-Angebot arbeitet, ist begeistert: «Die Lernenden haben sich enorm engagiert und sind überzeugt, dass sie jetzt besser auf eine Notsituation vorbereitet sind.» Ähnliche Rückmeldungen kennt Russi bereits aus einer anderen Zuger Gemeinde. Als Mitinitiantin hat sie diesen Kurs letztes Schuljahr nach Walchwil geholt. «Ich hoffe, dass möglichst viele Schulgemeinden über dieses Angebot informiert werden und davon profitieren können. Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt sind leider aktuelle Themen und die jungen Frauen brauchen das Selbstvertrauen, sich wehren zu können,» gibt Russi zu bedenken. Zudem sei die Organisation unkompliziert und Karin Vonwil ein Vollprofi.

Das Integrations-Brücken-Angebot (I-B-A) ist das 10. Schuljahr für Migrantinnen und Migranten. Sie sollen im Angebot in erster Linie Gelegenheit erhalten, ihre Deutsch-, Mathematik- und Informatikkenntnisse zu verbessern und am Thema Berufswahl zu arbeiten, um den Einstieg ins Schweizer Bildungssystem zu packen. Zusätzlich ist aber auch die kulturelle Integration ein wichtiger Schwerpunkt. Mit dem Workshop für die jungen Frauen, welche knapp die Hälfte der Teilnehmenden am I-B-A ausmachen, konnte hier ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Der Soroptimist International Club in Zug ist eine internationale Organisation für Frauen. Er zählt über 80000 Mitglieder in rund 125 Ländern und dient einerseits der Pflege des Netzwerks unter Berufsfrauen und engagiert sich anderseits für soziale Projekte zur Besser­stellung der Situation von Frauen und Mädchen. Ein aktuell wichtiges Projekt ist die Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen sowie häusliche Gewalt. Das Ziel des Clubs ist es, die Kurse allen Zuger Gemeinden anbieten zu können.