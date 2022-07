Vereine & Verbände Lernende erlebten einen Tag im Zoo Die Lernenden des Zuger Kantonsspitals haben einen Tag ausserhalb ihres gewohnten Umfelds verbringen dürfen: Mit den Ausbildungsverantwortlichen haben sie einen Ausflug in den Zürcher Zoo unternommen.

Im Zoo hatten die Lernenden einige Aufgaben zu erledigen – beispielsweise einen Fotowettbewerb. Bild: PD

Nach einer langen Corona-Pause war es für die Auszubildenden des Zuger Kantonsspitals endlich wieder möglich, einen speziellen Tag ausserhalb ihres gewohnten Arbeitsumfeldes zu erleben: 71 Auszubildende und 4 Ausbildungsverantwortliche aus den verschiedensten Bereichen machten am längsten Tag des Jahres einen Ausflug in den Zoo Zürich. Viele von ihnen konnten ihre Kindheitserinnerungen auffrischen, aber auch Neues zu den verschiedensten Tieren und ihren Lebensräumen erfahren. Im Zentrum des jährlichen Ausbildungsevents standen wie immer der gegenseitige Austausch und das gemeinsame Erlebnis. Nachdem der Event letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, war die Vorfreude auf den Ausflug in diesem Jahr umso grösser. Auch das Wetter spielte mit, der Sommeranfang war nicht nur im Kalender zu sehen. Am Vormittag konnten sich die Auszubildenden in sieben Gruppen frei durch den Zoo bewegen.

Als Erstes erfolgte ein Fotowettbewerb. Sie bekamen die Aufgabe, ein möglichst originelles Gruppenfoto und ein interessantes Tierporträt zu machen. Im Anschluss genossen sie ein feines asiatisches Mittagessen im Zoo-Restaurant und zur Abkühlung ein Glace. Am Nachmittag stand dann ein Zooquiz auf dem Programm. Die Gruppen mussten bestimmte Standorte im Zoo aufsuchen und sich über ein spezifisches Tier informieren. Weil drei Gruppen beim Quiz alle Fragen richtig beantwortet hatten, entschied auf der Heimfahrt eine Schätzfrage über den Sieg. Dieser stand jedoch gar nicht im Zentrum, denn alle freuten sich über den gemeinsam verbrachten Tag im Zoo mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen.