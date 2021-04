Leserbrief Ad absurdum geführt Leserbrief: «Rassismus gegen die Gastronomie?», Ausgabe vom 8. April

Herzlichen Dank an alt Kantonsrat Thomas Lötscher für den trefflichen Leserbrief zum Thema. Als ich den Artikel vom 1. April (!) las, war meine spontane Reaktion auch, da muss ich einen Leserbrief schreiben.

Was die Kulturwissenschafterin Patricia Purtschert in Bezug auf die Darstellung der «Person of Color» als Koch von sich gibt, ist für normal denkende Menschen erstens nicht nachvollziehbar, und zweitens im Umkehrschluss, wie Thomas Lötscher schreibt, Rassismus gegenüber einer Berufsgruppe.

Die surrealen Auswüchse zum durchaus ernsthaften Thema Rassismus führen dieses mittlerweile ad absurdum.

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Neuheim