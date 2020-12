Leserbrief Coronamassnahmen im Kantonsrat: Ein Zuger Weg soll erlaubt sein Zur aktuellen Lage bezüglich Coronapandemie in der Schweiz und im Kanton Zug

In den letzten Monaten wurde ich oft angesprochen: «Du bist doch in der Politik. Was läuft denn da ab mit Corona?» Es sind beispielsweise: Die Bürgerin, die nicht nachvollziehen kann, dass ein Laternenweg um 19 Uhr schliesst; der Vater, der fragt, wieso kein Kinderturnen ist, da die Gemeinde Maskenpflicht in der Turnhalle vorgibt; der Wirt, der nicht versteht, um 19 Uhr schliessen zu müssen trotz Schutzkonzept – 21 Uhr würde Partys auch verhindern; die Ladenbesitzerin, die einen neuerlichen Lockdown fürchtet; oder der Unternehmer, der die nächsten X Jahre nur arbeiten wird, um Covid-Kredite zurückzubezahlen.

Es ist ernüchternd – uns als Kantonsparlamentarier sind die Hände gebunden. Wir können nur den Geldhahn des Staates auftun und versuchen, die Kollateralschäden in den Unternehmen und der Gesellschaft abzufedern. Das ist sehr unbefriedigend, zeigt aber unseren sehr beschränkten Einfluss in dieser Phase. So war es auch diese Tage im Kantonsrat. Der Finanzdirektor Heinz Tännler mit seinem Generalsekretär Thomas Lötscher und ihr ganzes Team haben sehr schnell gehandelt. Auch nach den neuerlichen Einschränkungen des Bundesrates ging es schnell. Sie haben auch einen FDP-Vorschlag weitgehend aufgenommen, sodass mehr A-Fonds-perdu-Beiträge an gefährdete Unternehmen möglich werden. Der Kantonsrat hat das vorliegende Härtefallmassnahmen-Paket des Regierungsrates richtigerweise einstimmig durchgewinkt.

Die Handlungshoheit liegt nicht bei uns im Kantonsrat, sondern beim Bundesrat, dem Regierungsrat oder dem Kantonsarzt. Das föderale Korrektiv scheint erforderlich zu sein, sonst würden die nationalen Behörden wohl noch mehr flächendeckende Massnahmen verordnen, die lokal unausgewogen sein können. Als kleiner Zuger Kantonsrat mit beschränktem Handlungsspielraum blieb mir somit nur, unseren Regierungsrat aufzufordern, seine föderale Rolle aktiv wahrzunehmen und auch in Bern pointiert «Zug» einzubringen. Föderal heisst, näher beim Bürger zu sein. Wir sollten nicht jedem Trend aus Bern oder unseren Nachbarländern blind folgen. Ausgewogene und für die Leute nachvollziehbare Massnahmen sind wichtig. Gesundheit ist wichtig. Gesellschaftliche, persönliche und wirtschaftliche Kollateralschäden müssen in eine Gesamtbetrachtung einfliessen. Es gilt mit dem Virus umgehen zu lernen, denn es wird nicht der letzte sein. Das geht nicht nur mit Einschränkungen. Sondern es geht auch darum, weiterhin mit gewissen Freiheiten leben zu können. Es darf durchaus einen Schweizer und einen Zuger Weg geben.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri

Persönlich zähle ich mich nicht zu den Coronaleugnern. Aber ich liebe es nicht, von der Obrigkeit angelogen und für dumm verkauft zu werden. Der aus meiner Sicht aus politischen Gründen vorgenommene Gesinnungswechsel Ende Juli zu den Ansteckungsherden mit Wechsel zur Familienschuld, ist nicht vergessen. Vergessen aber wurde die vielfach gestellte Frage abzuklären, wie das Virus in die Familie kam! Ich wusste nicht, dass das Virus am heimischen Herd entstehen kann!? Woher kommen all die Neuinfektionen – auch hier ist Schweigen im Walde.

Können wir uns anderseits darüber freuen, dass die sonst übliche Grippe besiegt ist? Keine Meldungen über Infektionen oder gar «normale» Grippetote? Oder werden jetzt alle Infektionen zu Corona gezählt, damit die Spitäler für Coronapflege und somit für die Toten höhere Taxen verrechnen können. Wenn sich da nur nicht ein neuer Skandal aufbaut?

Zwar habe ich mit der Gastronomie nichts am Hut, aber mit der Schliessung um 19 Uhr ist kein Abendservice mehr möglich. Ist diese Zeit willkürlich gewählt oder mit den Viren abgesprochen und halten sich diese auch an den Stundenplan? Dient diese heuchlerische Anordnung dem Sparvorsatz, um weniger Entschädigungen zahlen zu müssen? Wäre es nicht ehrlicher, die Betriebe ganz zu schliessen, dafür aber fair zu entschädigen?

Beruhigend ist jedoch, dass man getrost in die Kirche gehen kann, da sich das Virus nicht hineingetraut!

Anstatt den Gastrobetrieben Steine in den Weg zu legen, sollten besser die Grossverteiler in die Schranken gewiesen werden. Mit ihren Adventskalenderaktionen versuchen sie, die Kunden tagtäglich zum Einkauf in die Läden zu locken. Dies ist mit Sicherheit nicht im Sinne der Kontaktvermeidung. Wäre die Lage nicht zum Heulen, könnte sie kabarettmässig zum Lachen sein.

Rudolf Strickler, Baar