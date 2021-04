Leserbrief Das lässt Ungutes ahnen «Rassismus gegen die Gastronomie?», Leserbrief in der Ausgabe vom 8. April

Zustimmend habe ich den Leserbrief von Thomas Lötscher, alt Kantonsrat aus Neuheim, gelesen. Gut gelaunt und treffend entlarvt er die Überheblichkeit der Kritiker dieses werbetechnischen Bekenntnisses der Migros zu Gleichstellung und Diversität, in welchem ein Schwarzer «nur» Koch ist. Andererseits warnt er auch vor der Gefahr, die mit dem Anbiedern grosser Firmen und Institutionen an diesen pedantischen Gleichheits- und Diskriminierungsmoralismus einhergeht. Es heisst, die Revolution fresse ihre Kinder. Analog könnte sich dieser Hypermoralismus bald einmal auch gegen diese so «fortschrittlichen» und «richtig» denkenden Firmen selbst wenden. Warum so viele Firmen und mediale Meinungsmacher sich zu Gehilfen dieses kleinlichen und sektiererischen Schuldaufklärungsmoralismus machen, ist mir unerklärlich. Vorurteile, Bösartigkeit und Ausgrenzung sind menschliche Konstanten. Solange diese nicht im Gesetz ihren Niederschlag finden, ist nicht von systemischem Rassismus oder Diskriminierung zu sprechen. Und wie steht es um die menschliche Grosszügigkeit all dieser selbst ernannten Wächterinnen des «Guten und Richtigen»? Cancel Culture, Umbenennung von Strassen, Plätzen und Häusern, neuerdings auch in Zürich, lassen Ungutes ahnen.

Dagmar Sutter, Oberägeri