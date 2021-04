Leserbrief Das Vertrauen in die Behörde ist kostbar Meinung zu einem Scheidungsurteil im Kanton Zug

Nachfolgende Ausführungen beziehen sich einzig auf ein Scheidungsverfahren an den Zuger Gerichten. Die Glaubwürdigkeit wird durch Dokumente untermauert und durch Aussagen von Dritten. Die Recherchen waren sehr zeitaufwendig und sind nicht abgeschlossen. Deswegen erfolgt erst jetzt die Publikation der Missstände. Mein Anspruch auf ein faires, unabhängiges Scheidungsverfahren wurde meines Erachtens auf unzulässige, rechtswidrige Art und Weise sabotiert. Während des letzten und entscheidenden Berufungsverfahrens im Eheschutz – die vorgängigen Berufungsverfahren waren unter Berücksichtigung der Fakten und der Rechtsauslegung zu Gunsten des Ehemannes ausgefallen – geriet eine Scheidungsanwältin unter enormen Handlungszwang.

Während des hängigen Berufungsverfahrens – so meine Recherche – traf sich die Scheidungsanwältin mit ihrer Vertrauten am Obergericht zum Essen im Gasthaus Ochsen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Treffen einzig dem Zweck diente, einen Plan auszuarbeiten, die bisherigen Urteile in den vorgängigen Berufungsverfahren zu kippen und zu Gunsten ihrer Klientin zu drehen. Gesagt, getan. Während einer kurzfristigen Absenz eines Richters nahm die Vertraute der Scheidungsanwältin Einzug ins Gremium. Ab diesem Zeitpunkt nahm die Rechtsauslegung, mit Unterstützung eines Richters (er benutzt nach meinen Recherchen die Ferienwohnung der Scheidungsanwältin), eine diametral andere Richtung, zu Gunsten der Klientin der Scheidungsanwältin.

Hier liegt der Clou. Wenige Tage nach Urteilsverkündung gab die Vertraute der Scheidungsanwältin medienwirksam ihren plötzlichen Rücktritt und ihre Frühpensionierung bekannt. In Juristenkreisen überraschte diese Aussage, ist es doch ein extremer, bemerkenswerter Widerspruch zu ihrer wenige Wochen vor dem unpassenden Einzug in das Richtergremium ebenfalls medial getätigten Äusserung, dass eine Frühpensionierung für sie nie in Frage komme. Woher dieser Sinneswandel? Um dies zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass sich die Klientin der Scheidungsanwältin als Ex-Kadermitglied eines in Zug ansässigen Rohstoffkonzerns gewohnt war, eine nahende Niederlage mit finanziellen Geschenken abzuwenden.

Es gibt keine objektive Veranlassung, die Einmischung der Vertrauten der Scheidungsanwältin in das Richtergremium im Berufungsverfahren zu rechtfertigen. Der einzig logische Grund dürfte darin gelegen haben, dass es ihre Aufgabe war, die Rechtsauslegung zu Gunsten der wohlhabenden Klientin ihrer vertrauten Scheidungsanwältin zu drehen. Weshalb sonst drängte sie ins Gremium, wenn nicht um ein Urteil für die Klientin der Scheidungsanwältin zu monieren. Die Anwältin wurde bereits wegen Verstosses gegen die Berufsregeln durch die Aufsichtskommission mit einem Verweis belegt.

Ein Bürger darf sich nicht betrügen lassen um das, was ihm gemäss seiner Auffassung und gemäss Fakten rechtmässig zusteht. Das Fehlverhalten Einzelner darf nicht eine ganze Behörde in schlechtes Licht rücken. Denn Vertrauen in eine Behörde ist ein kostbares Gut.

Philippe J. Zihlmann, Zug