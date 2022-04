Leserbrief Eine Lesermeinung zur städtischen Abstimmung Zur Abstimmung über das Energiereglement in der Stadt Zug

Am 15. Mai stimmen wir in der Stadt über das neue Energiereglement ab. Das Volk muss dazu das letzte Wort haben. Wie sind die aktuellen Resultate der Förderung aufgrund des bestehenden, angeblich so überholungsbedürftigen Reglements? Auskunft dazu gibt der Jahresbericht der Stadt Zug 2021, Seite 141 ff. Der Heizölverbrauch ging für die ganze Stadt um 8 Prozent zurück, das Erdgas gar um minus 12 Prozent. Die Umweltwärme (Wärmepumpen) nahm stark um sagenhafte 19 Prozent zu. Dieses sehr deutliche und erfreuliche Ergebnis ist den vielen Neubauten und Umbauten geschuldet. Das Circolago-Netz und die Fernwärme für die Altstadt tragen zusammen bereits 6,3 Prozent des gesamten Energieverbrauchs. Sämtliche wesentlichen Wärmeträger bewegen sich in die richtige Richtung, wir verbrauchen bereits heute deutlich weniger fossile Energie. Beim Energiebezug für die ganze Stadt nahm der WWZ-Stromverbrauch von 2019 (vor Corona) von 194165 MWh auf 187032 MWh (im Coronajahr 2020) und um 2 Prozent auf 183645 MWh im Jahr 2021 deutlich ab.

Die Fernwärme nahm im selben Jahr auf 198508 MWh um 17 Prozent zu. Weit weniger erfreulich ist hingegen der eigene Energiebezug der Stadt Zug für ihre kommunalen Aufgaben bei Immobilien, Schulhäusern und so weiter. Der Erdgasbezug nahm in einem Jahr zweistellig um 11 Prozent zu. Die Fernwärme für städtische Liegenschaften nahm gleichzeitig von 2087 MWh (2019) auf 1519 MWh (2021) ab, der gesamte Wärmebezug gesamthaft ebenfalls um 11 Prozent zu. Allerdings bleibt unklar, wie hoch der reine Heizölbezug der Stadt Zug ist. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Lehnen Sie dieses Reglement beherzt ab, denn es verteilt Geld an diejenigen um, welche es gar nicht benötigen. Es ist der Zuger Mittelstand, zum Beispiel bei der Umstellung der Altstadt auf Circolago, der eine grosszügige energetische Förderung verdient, und nicht die öffentlich-rechtlichen Investoren. Denen müssen wir nicht mit Steuergeld, sondern mit guten Rahmenbedingungen helfen, schnellere unkompliziertere Bauverfahren tun not, nicht mehr Subventionen. Die FDP-Fraktion und die Mitte-Fraktion im GGR sind bei diesem Geschäft wieder völlig ab der Rolle und arbeiten den rot-grünen Ökofundamentalisten in die Hände. Die Kosten für diesen Kurswechsel spürt der Steuerzahler schon bald, in Zeiten von steigender Inflation sowieso.

Philip C. Brunner, Gemeinderat SVP, Zug