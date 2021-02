Leserbrief Lesermeinungen zu den Ladenöffnungszeiten Zur kantonalen Abstimmung vom 7.März über die Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten

Ich stehe dazu, ich gehe am Samstag nicht gerne einkaufen. Die Stadt ist voll, die Menschenmenge dicht, der Stress hoch. Kürzlich bekam ich in diesem Zusammenhang eine gehässige Rückmeldung, insbesondere weil ich meine Einkäufe gern mit dem Auto erledige. Bedürfnisse sind individuell und schlagen sich aufs Kaufverhalten nieder. Aus diesem Grund sehen wir aktuell auch eine starke Verlagerung in den Onlinehandel. Produkte sind schnell und zu jeder Tageszeit bestellt und werden einem erst noch nach Hause geliefert. Der Konkurrent für Ladenbesitzer sind daher nicht längere Ladenöffnungszeiten und auch nicht Autofahrer, die nicht gerne am Samstag einkaufen, sondern eine Veränderung im Konsumverhalten.

Dagegen gibt es zwei Mittel, entweder man drischt mit der Ideologiekeule auf die Konsumenten ein und macht ihnen ein schlechtes Gewissen, wenn sie lieber abends und mit dem Auto einkaufen (so machen es die Jungen Grünen). Oder man macht effektiv etwas, um Ladenbesitzer zu unterstützen. Dazu gehört eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten. Ladenbesitzer müssen deshalb nicht länger öffnen, aber sie können. Denn die letzte Unterscheidung warum man in den Laden statt in den Onlineshop geht, sind persönliche Beratung, Expertise und Vertrauen in die Fachperson auf der anderen Seite des Ladentisches. Schaffen wir Rahmenbedingungen, dass Kunden diese Vorteile bequemer in Anspruch nehmen können. Wir helfen damit dem Gewerbe viel mehr, als mit klimaideologischer Argumentation, die übrigens sowieso wenig mit Ladenöffnungszeiten zu tun hat.

Kathi Büttel, Präsidentin JSVP Zug, Baar

Wann begreifen wir endlich, dass unsere Gesellschaft keinen 24-Stundenbetrieb braucht, sondern wieder mal Ruhe und Muse. Natürlich gibt es einzelne, welche froh sind, wenn sie nachts einkaufen können, entweder, weil sie nicht planen können oder weil sie beruflich dann engagiert sind, wenn die Läden offen sind. Für diese Gruppen gibt es genügend Angebote. Eine «generelle» Ausweitung braucht es nicht. Auch keine marginale. Gesetze sollen ausgleichen und alle schützen. Eine undifferenzierte Ausweitung bedroht das Gewerbe und die Kleinen. Denn diese können sich diese Ausweitung nicht leisten.

Und hört bitte mit der Mär auf, die Gewohnheiten hätten sich geändert. Das ist Wunschdenken der Konzerne, welche am liebsten null Regelung hätten. Der liberale Staat soll nur das regeln, was notwendig ist und hierbei das Wohl aller im Auge behalten. Heute ist es eine Tatsache, dass wir nirgendwo mehr Ruhe haben und wer sich Ruhe gönnt und mal nicht dem sinnlosen Leistungsdenken frönen will, wird scheel angeschaut, weil er nicht produktiv ist und somit der Gesellschaft keine Rendite bringt. Der Mensch will leben und nicht nur arbeiten. Dies passt den Managern nicht, die nur auf die Rendite schauen, aber vergessen haben, dass Wirtschaftsführer auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben oder haben sollten. Besonders die CVP (Mitte passt mir nicht) sollte sich auf die christliche Wirtschaftsethik des Mittelalters zurückbesinnen. Christliche Wirtschaft heisst, dass Vermögen verpflichtet und die Wirtschaft nicht da ist für das Wohl Einzelner, sondern, dass es allen wohlergeht (Wohlstand und nicht Reichtum)!

Das Gleiche gilt für die zugerischen Jungfreisinnigen! Eine liberale Wirtschaft hat das Wohl aller im Blick. Dafür sind Ladenöffnungszeiten und auch Sperrstunden da und sich nur in den Dienst der Grossen zu stellen, ist weder christlich noch liberal.

Michel Ebinger, Rotkreuz

«Dein Liter Milch – mein Feierabend»: Dieser Slogan soll das Argument gegen längere Ladenöffnungszeiten sein. Für einen Liter Milch benötigen wir tatsächlich nicht längere Ladenöffnungszeiten. Denn diesen kaufen wir schon lange am Bahnhof oder der Tankstelle. Aber das Gros der Geschäfte verkauft nicht Lebensmittel, sondern Kleider, Brillen, Bücher, Bettwäsche, Schmuck und vieles mehr. Diese Produkte werden mehr und mehr online gekauft. Gerade auch, weil man nicht vor 19Uhr noch in einen Laden stressen möchte. Wenn aber der Konsum ins Internet und in die Nachbarkantone abwandert, dann werden auch die lokalen Arbeitsplätze nach Zürich, Schwyz und ins Amazon-Logistikcenter verlagert. Der korrekte Slogan lautet deshalb: «Mein Einkauf – dein Arbeitsplatz».

Patrick Mollet, Unternehmer und Mitinitiant, Walchwil

Die +1 Initiative zu den Ladenöffnungszeiten im Kanton Zug ist momentan ein viel diskutiertes Thema.

So viele Geschäfte wie es gibt, so verschieden sind die Meinungen. Von der totalen Liberalisierung bis zu einheitlichen geregelten Öffnungszeiten gehen die Statements.

Was will die Initiative +1? Freiwillige Öffnungszeiten der Geschäfte bis um 20Uhr von Montag bis Freitag und 18Uhr samstags. Die Betonung ist auf freiwillig und das gäbe den Geschäften die Möglichkeit, die Öffnungszeiten flexibler zu gestalten und den Konsumentenwünschen individueller Rechnung zu tragen. Viele Geschäftsinhaber befürworten dies, genauso viele sind skeptisch. Die Argumente sind auf beiden Seiten nachvollziehbar. Für viele wäre bei einer Annahme ein Druck da, die Öffnungszeiten anzupassen, was Konsequenzen für die Angestellten mit sich ziehen würde und ein Umsatzplus kaum stattfinden würde. Für viele wäre die Flexibilität auch eine Möglichkeit, die Öffnungszeiten einer Boutique den Kundenbedürfnissen anzupassen und erst am Mittag zu öffnen, dafür bis 20Uhr offen zu halten. Die Argumente können auf beiden Seiten zeilenweise ergänzt werden.

Pro Zug ist die Detaillistenvereinigung für die Stadt Zuger Geschäfte und vertritt die Interessen aller Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und die Mitglieder sind rechtlich gleichgestellt. Eine der Hauptaufgabe ist der Vertrieb der Pro Zug Geschenkkarte, womit der Stadt Zuger Detailhandel unterstützt wird.

Pro Zug hat sich in der Vernehmlassung 2020 für den Gegenvorschlag des Kantonsrats für eine Liberalisierung der Öffnungszeiten ausgesprochen, wie sie in den meisten angrenzenden Kantonen besteht. Dies damit der Einkauf über die Kantonsgrenzen minimiert werden kann und regional keine Benachteiligung besteht. Die Variante wurde von der Kantonsregierung abgelehnt.

Nun können Sie alle, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber, Zugerinnen und Zuger, am 7.März abstimmen und entscheiden – so kann sich der Zuger Detailhandel orientieren und für das laufende Projekt der Stadt Zug und Pro Zug «Mitwirken im Detailhandel» werden die Rahmenbedingungen klar definiert.

Johanna Margraf, Präsidentin Pro Zug, Zug