Leserbrief Lesermeinungen zur Änderung des Steuergesetzes Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März über die Änderung des Steuergesetzes

Noch tiefere Steuern im Steuerparadies Zug? Wir können’s uns ja leisten, so die Befürworterinnen und Befürworter. Doch ich finde, dieser finanzielle Überschuss soll besser zur Abschwächung der nächsten Krise eingesetzt werden! Denn die nächste Krise, die Klimakrise, lässt nicht auf sich warten. Und sie wird uns auch hier im Kanton Zug treffen. Verwenden wir den finanziellen Überschuss also besser für zukunftsfähige Investitionen. Denn eines sollte uns allen dieses Jahr bewusst geworden sein: Präventivmassnahmen kosten schlussendlich weniger, sind viel sinnvoller und einfacher umzusetzen, als eine Krise auf ihrem Höhepunkt stoppen zu wollen.

Weil wir nicht weitere Steuergeschenke für Reiche brauchen, sondern wahre Investitionen in die Zukunft, stimme ich klar Nein zur Steuerfalle am 7. März!

Delia Meier, Präsidentin Junge Alternative, Zug

Der Abstimmungskampf um das Coronasteuerpaket ist jetzt in vollem Gange. Die Gesetzesvorlage sieht in der Tat eine moderate Senkung des Kantonssteuerfusses vor. Die Gegner, welche das Referendum ergriffen haben, behaupten nun, damit werde erneut der «Steuerwettbewerb» unnötig angeheizt.

Keine langfristig planende Gesellschaft nimmt Aufwand und Risiko eines Umzugs nur wegen eines auf drei Jahre befristeten kurzfristigen Vorteils auf sich. Die Steuerfusssenkung stellt denn auch nur lediglich eine Massnahme in einem umfassenden und ausgewogenen Paket dar. Dazu gehören für alle Zuger und Zugerinnen zudem auch ein Ausbau und eine Vereinfachung des Mieterabzugs sowie eine dauerhafte Erhöhung der persönlichen Abzüge.

In der Kompetenz des Regierungsrates ist bereits eine erneute Erhöhung der Prämienverbilligungen der Krankenkasse für 2021 erfolgt. In keinem anderen Kanton sind die Verbilligungen so hoch wie bei uns. Diese sozialen Massnahmen kommen allen zugute, besonders dem Mittelstand, aber auch Stimmbürgern, die wenig oder gar keine Steuern bezahlen. Es handelt sich somit um ein breit abgestütztes Paket und nicht wie behauptet um süsse Rosinen für wenige.

Ich empfehle gerade den Mieterinnen und Mietern im Kanton Zug ein beherztes Ja zur Änderung des Steuergesetzes, auch wenn diejenigen Organisationen, die sich für die Mieterinteressen einsetzen sollten, bei dieser Abstimmung aus ideologischen Gründen stumm bleiben.

Philip C. Brunner, Fraktionspräsident SVP, Zug

Nach schmerzhaften Sparmassnahmen, welche wir zum Teil noch heute spüren, schwimmt unser Kanton plötzlich wieder im Geld. Im Zusammenhang mit den richtigen und wichtigen Coronahilfsmassnahmen wird von einem Schuldenberg gesprochen, welchen wir unseren Kindern hinterlassen werden. In einer solchen Zeit, Steuergeschenke zu verteilen, welche den tieferen Einkommen nichts, den mittleren Einkommen wenig, den Grossverdienern und den Grossunternehmen überdurchschnittlich viel bringen, ist unverantwortlich. Auch die ins Paket eingepackten «Köder» bringen dem Grossteil der Bevölkerung wenig bis nichts. Gegen gezielte Hilfe ist nichts einzuwenden, gegen unfaire Steuergeschenke aber schon. Tappen Sie nicht in diese Steuerfalle und stimmen Sie Nein zu diesem unausgewogenen Zuger Steuergesetz.

Eine unnötige Zwängerei ist auch die Initiative für längere Ladenöffnungszeiten. Abgesehen von den Grossverteilern kämpfen viele kleine und mittlere Betriebe um ihr wirtschaftliches Überleben. Zusatzkosten durch längere Ladenöffnungszeiten, welche kaum mehr Umsatz bringen, ist das Letzte, was unser Gewerbe jetzt braucht. Auch das Personal kann auf diese zusätzliche Arbeitsstunde verzichten und stattdessen das Familienleben oder Freizeitaktivitäten geniessen. Es braucht kein ausgeklügeltes Zeitmanagement, damit Mann und Frau die Einkäufe während der aktuell geltenden Ladenöffnungszeiten erledigen kann. Deshalb Nein zu dieser unnötigen Initiative.

René Windlin, Steinhausen

Jüngst untersuchte eine Studie der London School of Economics die Auswirkungen von grösseren Steuersenkungen für die Reichen. Die beiden Ökonomen werteten Daten von 18 OECD-Staaten im Verlauf der letzten fünfzig Jahre aus. Sie kamen nicht nur zum Schluss, dass Steuersenkungen für Reiche zu einer höheren Einkommensungleichheit führen, sondern auch keine bedeutenden Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Reduktion von Arbeitslosigkeit haben.

Während also eine der weltweit renommiertesten Universitäten den Nutzen von Steuersenkungen als sinnvolle Konjunkturmassnahme ein für alle Mal widerlegt, versuchen die Bürgerlichen im Kanton Zug, genau eine solche Steuersenkung als Unterstützung für das Gewerbe und die Bevölkerung zu verkaufen. Dabei sind die Fakten klar: Über 60 Prozent aller Unternehmen im Kanton Zug bezahlten bereits vor der Coronapandemie keine Steuern und würden somit keinen einzigen Rappen sparen. Von den Familien profitieren auch nur jene, die bereits jetzt im Überfluss leben.

Die Zuger Bürgerlichen betreiben mit der vorliegenden Steuersenkung also reinste Klientelpolitik. Das ist legitim. Nicht korrekt ist hingegen, von einer «ausgewogenen» Vorlage zu sprechen oder die Steuersenkung als Unterstützungsmassnahme für das Gewerbe zu verkaufen. Da die Steuersenkung überhaupt nicht zur Krisenbekämpfung taugt, werde ich die Vorlage am 7. März ablehnen.

Sarah Meienberger, Zug

Über die Änderung des Steuergesetzes ist bereits viel diskutiert worden. Dieser Tage sind die Abstimmungscouverts in den Haushalten eingetroffen, die Meinungen werden gebildet. Ein wichtiger Nebeneffekt ist die Entschlackung des Steuergesetzes. Artikel 5 wird neu selbstklärend auf einen Satz reduziert. Ein ganzer Abschnitt entfällt. Im Abstimmungsbuch ist dies auf Seite 15 eindrücklich nachsehbar.

Das neue Steuergesetz verringert nicht nur die steuerliche Belastung, sondern macht auch die Paragrafen gut verständlich.

Das wollen mir mit einem Ja ebenfalls unterstützen.

Patrick Röösli, Kantonsrat CVP, Zug