Leserbrief Lesermeinungen zur Änderung des Zuger Steuergesetzes Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März

Wir sind inmitten einer Jahrhundertkrise. Corona betrifft und trifft uns alle auf ganz verschiedenen Ebenen. Um die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen einigermassen sozialgerecht abzufedern, muss die Politik handeln. Dies muss auch das Ziel des Kantons Zug sein.

Neben einer Reihe von sinnvollen Massnahmen sollen unnötigerweise die Steuern gesenkt werden. Steuersenkungen kommen dem Mittelstand kaum zugute, dafür profitieren die Vermögenden überproportional. Auch die meisten KMU haben nichts davon, hingegen profitieren Unternehmen, die dank Corona hohe Gewinne gemacht haben.

Anstelle einer Steuersenkung bräuchte es zusätzliche Massnahmen für die Direktbetroffenen in Kultur, Detailhandel, Gastronomie usw.

Deshalb werde ich am 7. März Nein zur unnützen Steuersenkung stimmen und empfehle Ihnen, das Gleiche zu tun.

Virginia Köpfli, Präsidentin SP Hünenberg, Hünenberg See

Die negativen Folgen der einschränkenden Massnahmen des Bundes zur Coronapandemie erfordern wirtschaftliche Abfederungsmassnahmen vielfältiger Art. So ist zwischenzeitlich das Programm für Härtefälle mit höheren A-fonds-perdu-Beiträgen angelaufen – im Kanton Zug im Vergleich zu anderen Regionen grosszügiger und mit weniger Verzögerung. Ich hoffe, dieses wirkt schnell genug! Zum breiten Spektrum der Massnahmen gehört auch das Win-win-Paket zu den Zuger Steuern. Der Kantonsrat hat es mit grosser Zustimmung verabschiedet.

Das Referendum von linker Seite erfolgte vermutlich aus ideologischen Gründen. Am Paket kann es nicht liegen, denn die verschiedenen Änderungen im Steuerrecht kommen sämtlichen Steuerpflichtigen im Kanton Zug zugute. Am meisten profitieren jedoch Haushalte mit tiefen oder mittleren Einkommen. Bewusst ist das Paket ein Mix aus einer zeitlich befristeten Erhöhung der persönlichen Abzüge, einem dauerhaften Ausbau des Mieterabzuges und der befristeten Senkung des Kantonssteuerfusses für die Steuerjahre 2020 bis 2023. Es profitieren also sowohl Einzelpersonen, Familien wie auch Unternehmen. Indem sich das Paket flächendeckend auswirkt und die Kaufkraft erhöht, wirken die einzelnen Massnahmen wie ein Multiplikator. Mit Überzeugung stehe ich für ein Ja ein.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Vorstand Zuger Wirtschaftskammer, Oberägeri

Am 7. März stimmen wir über die Vorlage zum Steuergesetz ab. Das Coronavirus (Covid-­19) hat uns allen im Privatleben und in den wirtschaftlichen Tätigkeiten Einschränkungen gebracht. Die finanziellen Folgen für die Bevölkerung und die Unternehmen, insbesondere für das Kleingewerbe, sind zum heutigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

Das Steuerpaket mit drei Anpassungen im Steuergesetz ist eine von mehreren kantonalen Massnahmen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie für die Bevölkerung und das Gewerbe zu mildern. So ist vorgesehen, dass der kantonale Steuerfuss für drei Jahre (2021 bis 2023) von 82 Prozent auf 80 Prozent gesenkt wird. Während der gleichen Dauer sollen die persönlichen Abzüge erhöht werden (11100 Franken für Alleinstehende und 22200 für Verheiratete). Im Weiteren wird der Mieterabzug für unbestimmte Zeit ausgebaut und die diesbezüglichen Berechnungen vereinfacht (generell 30 Prozent der Wohnungsmiete bis maximal 10000 Franken/Jahr). Diese Steuerreduktionen sind massvoll und verglichen mit den Steuereinnahmen 2019/2020 vom Kanton Zug bzw. – was die Steuerabzüge betrifft – auch von den Gemeinden gut verkraftbar. Allein die Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank werden die Staatskasse in diesem Jahr um knapp 40 Millionen Franken aufbessern.

Von der Senkung des Steuerfusses und der Erhöhung der persönlichen Abzüge profitieren alle steuerpflichtigen Personen im Kanton Zug. Wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann auch mehr ausgeben und investieren. Das stärkt unsere Wirtschaft. Der Ausbau des Mieterabzuges ist aufgrund des nach wie vor hohen Mietzinsniveaus im Kanton meines Erachtens gerechtfertigt. Ich empfehle Ihnen in der Folge, die vorgeschlagenen Änderungen des Steuergesetzes anzunehmen und mit Ja zu stimmen.

Maria-Pia Kuhn-Schelbert, Präsidentin CVP 60+ Kanton Zug, Baar

Es ist schon erstaunlich, wie allergisch gewisse politische Kreise auf das Wort Steuersenkung reagieren. Es macht sie dermassen blind vor Wut, dass sie nicht erkennen, dass es sich um ein Gesamtpaket handelt, welches einem grossen Teil der Zuger Bevölkerung finanzielle Entlastung bringt.

Die Inhalte des Paketes wurden in vielen Leserbriefen zum Thema schon zur Genüge erwähnt, ich verzichte deshalb auf eine Aufzählung.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich einen klaren Blick aufs Ganze und hoffe, Sie kommen auch zum Schluss, dass es Sinn macht, am 7. März ein Ja in die Urne zu legen.

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Präsident SVP Neuheim, Neuheim