Leserbrief Massnahmen reichen nicht aus Zum Meinungsbeitrag «Herablassend und dumm», Ausgabe vom 9. März

Herr Andreotti zieht aus knappen Allgemeinplätzen zur Thematik «Leichte Sprache» den Schluss, dass diese überflüssig, falsch und herablassend sei. Dem ist klar zu widersprechen. «Leichte Sprache» ist aus linguistischer Sicht eine Varietät des Deutschen. Sie führt weder zu einer Verarmung unserer Sprache, noch verdrängt sie andere Sprachformen – sie ist eine Ergänzung dazu.

«Leichte Sprache» reduziert die Anforderungen an das Lesen und erleichtert dadurch das Verstehen des Inhalts: Nicht nur mit verständlichen Wörtern und kurzen Sätzen, sondern auch mit nachvollziehbar aufgebauter Information. Wird ein Text in «leichte Sprache» übertragen, geht es darum, diesen adressatengerecht zu verändern. Vielleicht verliert er dabei an Stil und Prägnanz, dafür gewinnt er an Lesbarkeit und Verständlichkeit für diejenigen, die mit dem Lesen Mühe haben.

Etwa 20 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz können nicht ausreichend lesen. Sie verstehen Informationen oft nicht genau und können deswegen ihre Rechte und Pflichten nur ungenügend wahrnehmen – zum Beispiel als Eltern schulpflichtiger Kinder, als Klientinnen oder Klienten einer Behörde, als Arbeitnehmende oder als Stimmberechtigte. Statt sie auszugrenzen, sollte ihre Mitwirkung gefördert werden durch adressatengerechte Information in «leichter Sprache». Dies gilt nicht nur für Behörden, öffentliche Stellen und Unternehmen, sondern auch für Medien, Bildung und Kultur.

Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen nicht aus, um die informationelle Zweiteilung der Gesellschaft aufzuheben. Mit einem schlichten Aufruf, verständlicher zu schreiben, ist es nicht getan. Um den Zugang zu Informationen in guter Qualität zu ermöglichen, braucht es auch «leichte Sprache». Sie baut Barrieren ab, grenzt weniger Menschen von der Schriftlichkeit aus und fördert das Vertrauen, dass sie nicht für dumm verkauft, sondern ernst genommen werden.

Gabriela Antener, Dozentin für Soziale Arbeit, Oberägeri