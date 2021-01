Leserbrief Skigebiete sind keine Treiber der Pandemie «Skifahren über alles», Ausgabe vom 15. Januar

Daniel Fuchs scheint ein Problem mit Skifahrern zu haben, anders kann ich mir seinen Rundumschlag gegen Skigebiete nicht erklären. Warum die Skigebiete in den Medien immer wieder zur Zielscheibe werden, ist mir ein Rätsel. Wir fahren wegen der Pandemie schon viel an die Wand, da muss es ja nicht noch eine Branche mehr sein. Wir können doch froh sein, dass wenigstens diese noch offen bleiben darf und nicht noch mehr Arbeitsplätze gefährdet werden.

Wenn Herr Fuchs Skigebiete schliessen will, muss er vorher noch vieles mehr schliessen. Skigebiete seien heilige Kühe, schreibt er. Und wie sieht es mit dem Militär aus? Junge Frauen und Männer jetzt in den WK zu schicken, wo sie ein x-faches an Kontakten haben, ist meines Erachtens sicher verantwortungsloser als Skigebiete offen zu lassen. Ich frage mich, wo ist die Gefahr wohl grösser sich anzustecken? Im Militär im Zimmer mit fünf anderen Personen, die am Wochenende immer wieder neue Aussenkontakte haben, oder beim Anstehen am Skilift im Freien mit Maske?

Brigitte Huwyler, Baar