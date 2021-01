Leserbrief Sollen Läden eine Stunde länger offen bleiben? Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März über die Ladenöffnungszeiten

Am 7. März stimmen wir über unsere Ladenöffnungszeiten ab – ob wir eine Stunde länger offen bleiben oder nicht. In der aktuellen Zeit ist es natürlich nicht einfach, an «go Lädele» zu denken, aber irgendwann wird diese Krise vorbei sein und wir werden zum «alten» Alltag zurückkehren können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir unsere Ladenöffnungszeiten zeitgemäss anpassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die jetzigen Zeiten seit 1974 bestehen. In den letzten 45 Jahren haben sich unser Lebensstil und unsere Gewohnheiten sehr geändert. Zum Beispiel kommen immer mehr Menschen erst nach 19 Uhr zum Einkaufen. Deswegen stehen sie Schlange am Bahnhof, an Tankstellen, oder weichen aus und kaufen in Zürich oder im Aargau ein. Das ist nicht gut für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Zuger Geschäfte und deswegen empfehle ich ein Ja zu zeitgemässen Ladenöffnungszeiten.

Karen Umbach, Kantonsrätin FDP, Zug