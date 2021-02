Leserbrief Unabhängig und doch Teamplayer «Zweikampf um den freien Sitz», Ausgabe vom 25. Januar

Oberägeri hat als Zuger Berggemeinde in mancher Hinsicht einen ländlichen Charakter, ist aber ebenso geprägt von der Internationalität der Agglomeration Zug. Bei der Ersatzwahl vom 7. März für den Gemeinderat ist es deshalb wichtig, eine Persönlichkeit zu wählen, welche sich in beiden Kreisen auskennt und wohlfühlt.

Beat Strebel ist in der Wirtschaft und der Politik gut vernetzt, führungsstark, aber auch unabhängig und hat sich in den letzten Jahren sehr für unsere Gemeinde engagiert. Als Sportler ist er durchsetzungsfähig, als Mensch aber auch ein guter Teamplayer. Obwohl unabhängig und mit eigener Meinung, wird er sich gut in das Team des Gemeinderates integrieren und einen wertvollen Beitrag an unsere schöne Gemeinde leisten. Deshalb empfehlen wir Beat Strebel zur Wahl.

Martin und Gabriele Plüss, Oberägeri