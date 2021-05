LESERBRIEF Was häufig ist und was nicht Zum Leserbrief «Das Auftreten von Nebenwirkungen ist viel geringer», «Luzerner Zeitung» vom 27. April

Ich habe mich sehr über diesen Leserbrief gefreut, weil er darlegt, was von Gesetz her häufig und was weniger häufig ist. Als sehr häufig gilt, wenn 1 von 10 Personen betroffen ist. Als häufig gilt eine Betroffenheit von 1 Person aus 100. Die Nebenwirkung der Corona-Impfung wird als viel geringer angegeben, was ich gar nicht in Frage stelle. Tatsache ist aber, dass auch die Auswirkungen von Corona selber sehr gering sind, wenn man die gleichen Massstäbe anwenden würde. Zudem werden Todesfälle mit Corona automatisch dem Virus angelastet, Todesfälle nach der Impfung werden aber nie damit in Zusammenhang gebracht. Würde man beides fair beurteilen, wäre interessant zu sehen, ob Corona oder die Impfung das grössere Risiko darstellen. Eines ist aber klar: Für das eine entscheiden und ich sehe nicht ein, warum ich mich freiwillig darauf einlassen soll.

Pius Merz, Unterägeri