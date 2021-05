Leserbriefe Lesermeinungen zur Abstimmung über das CO2-Gesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni

Das CO 2 -Gesetz erhöht die staatlichen Zwangsabgaben und bringt neue, die unsere Freiheitsrechte einschränken. Davon habe ich definitiv genug, und Sie? Ich werde mit Überzeugung Nein stimmen.

Manuel Brandenberg, Kantonsrat SVP, Zug

2020 verfügten fast 30 Prozent der Neuwagen über einen alternativen Antrieb, und das Angebot wächst stetig. Parallel dazu verbrauchen die verbleibenden Benzin- und Dieselmodelle immer weniger. Kaum jemand installiert heute noch eine neue Ölheizung und Ersatzbeschaffungen setzen in der Regel auch auf alternative Energieformen. Das CO 2 -Gesetz mag (von einigen) gut gemeint sein, ist aber unnötig, weil die technische Entwicklung rasant und unaufhaltsam in die richtige Richtung läuft.

Würden die Beteuerungen zutreffen, dass es finanziell nur wenig ausmache, dann würde dieses Gesetz noch weniger nützen, weil der Lenkungseffekt dahin wäre. Ein Experiment auf dem Buckel der Wenigverdienenden! Denken wir an die Pflegefachkraft, die wegen Nachtarbeit auf das Auto angewiesen ist. Dieses «Verursacherprinzip» ist eine Umverteilung, die einmal mehr die Schwächeren trifft.

Ärgerlich ist die grosse Heuchelei rund um den Klima-Hype. Ein Beispiel: Vor zwei Jahren feierte Nik Hartmann in einem Zeitungsinterview die Klimastreikenden und befürwortete deren extreme Reaktionen. Darauf angesprochen, dass er mit seiner Familie nach Grönland geflogen war, redete er sich damit heraus, dass er sich vom Betrachten der schmelzenden Gletscher einen pädagogischen Wert der Reise erhoffe. Gebracht hat es offenbar nichts: Nächsten Februar führt dieselbe Zeitung eine dreiwöchige Leserreise in die Antarktis durch. Ab rund 22'000 Franken darf man mit allem Luxus in dieses nicht für Menschen gemachte empfindliche Ökosystem eindringen, begleitet von verschiedenen «Experten». Einer davon ist Nik Hartmann, der ja die Gletscher beim Schmelzen beobachtet hat.

Schon Bertolt Brecht erkannte: «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.» Auf das CO 2 -Gesetz übertragen heisst das: Wer genug Geld hat, kann weiter machen wie bisher, es kostet einfach etwas mehr. Wer den Franken zweimal drehen muss, hat das Nachsehen. Deshalb stimme ich Nein zum unverhältnismässigen CO 2 -Gesetz.

Thomas Lötscher, alt Kantonsrat FDP, Neuheim