Leserbrief Lesermeinung zum Mediengesetz Zur Abstimmung vom 13. Februar über die Änderung des Mediengesetzes

Wir sollten es eigentlich nicht erfahren. Nun ist aber trotzdem heraus. Die Anweisungen des Ringier-Chefs Walder, meine ich. Zwar peinlich für die Branche, für uns Leserinnen und Leser aber immerhin erhellend. Von der vierten Macht im Staat (Medien als Kontrollorgan der Regierung) ist nicht mehr viel geblieben. Das mag erstaunen. Wer allerdings die Medienlandschaft in den letzten Monaten hin und wieder «überflogen» hat, fühlt sich nur bestätigt. Der Oberste des Mediengiganten Ringier, Marc Walder, wies sein «Gefolge» in einer Videobotschaft unmissverständlich an, die Regierung in ihrer Stossrichtung zu unterstützen, um – jetzt kommt’s – Spaltungen vorzubeugen. Das war keine gute Idee, wie man inzwischen leicht feststellen kann. Wenn Journalisten zu «sprechenden Bodyguards» (Roger Köppel) von Alain Berset verkommen, liegt manches im Argen. Im Februar haben wir Gelegenheit, diesen Machenschaften einen Bremser zu verpassen. Wir stimmen dann nämlich darüber ab, ob die bereits gut betuchten Massenmedien noch mehr Geld vom Bund erhalten sollen. Der Ringier-Konzern besitzt u.a.: den «Blick» (inkl. «Sonntags-Blick» und «Abendblick»), «Bolero», «Cash», «Beobachter», «Handelszeitung», «Schweizer Illustrierte», «Glückspost» und eine ganze Menge weiterer Druckerzeugnisse hierzulande, aber auch in anderen Erdteilen.

Daniel Wirz, Zug