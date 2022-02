Leserbrief Lesermeinung zum Medienpaket Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar

Als langjähriger Abonnent lehne ich dieses Medienpaket ab. So bin ich grundsätzlich gegen diese Art von Subventionen, die mehrheitlich an die grössten Zeitungsherausgeber gehen, die dank anderer Geschäftsfelder stattliche Gewinne verzeichnen können. Es wird in der Bundesverwaltung zur Umsetzung dieser Vorlage mehr Personal brauchen. So entsteht auch mehr Bürokratie. Bezeichnend ist, dass die Wettbewerbskommission dieses Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien als wettbewerbsverzerrend und ineffizient beurteilt sowie feststellt, diese direkten Subventionen seien verfassungswidrig. Im Weiteren sind folgende Tatsachen zu bedenken: Aufgrund der gesellschaftspolitischen und der Online- und Social-Medien-Entwicklung steigt zwar das Angebot der verschiedenen Informationskanäle. Obwohl die Bevölkerungszahl steigt, sinken die Auflagen der meisten Tages- und Wochenzeitungen. Zeitung lesen ist bei der jüngeren Generation nicht mehr so verbreitet wie früher und die Zugewanderten abonnieren selten Tageszeitungen.

Andererseits steigen die Abonnementspreise seit Jahren stetig und längere Lieferunterbrüche werden nicht mehr gutgeschrieben: Somit hat sich die Kostensituation zu Gunsten der Herausgeber verändert und Abos werden weniger attraktiv.

Die Zeitungsverleger dürften sich Gedanken machen, ob die abnehmende Frühzustellung den Abonnenten zusätzlich verrechnet wird oder ob die Zeitung nur noch fünfmal pro Woche erscheinen soll, z.B. ohne Dienstagsausgabe. Das wären kostensparende Massnahmen. Mit einem Nein zu dieser Vorlage wird der Weg frei, bessere Lösungen für die wirklichen Probleme im Pressewesen, z.B. Fördermassnahmen zu Gunsten aller elektronischen Medien, zu unterstützen.

Hermann Kiener, Cham