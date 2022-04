Leserbriefe Lesermeinungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg

Der brutale, völkerrechtswidrige und unter keinem Titel zu rechtfertigende Angriffskrieg Russlands in der Ukraine stürzt Europa in die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Grosse Verwerfungen führen fast zwangsläufig zu Veränderungen, dies auch in der Schweiz.

Politiker, Medien sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst und Kultur haben angesichts des Ukraine-Krieges hierzulande zur grossen Jagd auf russische Oligarchen, deren Vermögen, und den in der Schweiz ansässigen Rohstoffhandel geblasen. Am 4. April etwa war in Publikationen der CH-Media-Gruppe, zu der auch die «Zuger Zeitung» gehört, ein Artikel prominent platziert. Darin konnte man nachlesen, dass 100 Kulturschaffende vom Bundesrat fordern, im Zusammenhang der russischen Oligarchen eine Taskforce zu gründen. Dies, um komplexe Vermögensstrukturen aufzudecken und dafür zu sorgen, dass der russische Rohstoffhandel nicht mehr ungestört über die Schweiz fliesst.

Oligarchen und Rohstoffhandel: Letzteres gehört seit Jahrzehnten zu den Lieblingsfeindbildern von Politikern aus dem sozialistischen und grünen Lager. Die Chance, die sich den Linken aufgrund des russischen Angriffs bietet, wollen diese nicht ungenutzt verstreichen lassen. Unter dem Deckmantel der Friedens­sicherung versucht links-grün unter Mithilfe eines grossen Teils der Medien und dem, mit diesem politischen Lager sympathisierenden Kultur­establishment, der Rohstoffbranche nachhaltig zu schaden. Vielen aus diesem Milieu, so macht es den Anschein, wäre es am liebsten, der Handel mit Rohstoffen würde in der Schweiz und damit auch im Kanton Zug gänzlich untersagt. Dies in der irrigen Annahme, wenn diese Geschäfte dann andernorts abgewickelt würden, wäre die Welt danach eine bessere. Gerade die Schweiz, in der es sowohl an NGOs wie auch an wirtschaftskritischen bis wirtschaftsfeindlichen Politikerinnen und Politikern nicht mangelt, ist dafür prädestiniert, dass beim weltweiten Rohstoffhandel in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz gewisse Standards nicht unterschritten werden.

Im Zusammenhang des Krieges in Osteuropa ist Folgendes bemerkenswert: Sowohl Russland wie die Ukraine sind Nachfolgestaaten der vom Marxismus und Leninismus geprägten Sowjetunion. Im vergangenen Jahrhundert gehörte dieses Land folglich während vieler Jahre zum Sehnsuchtsort zahlreicher linker Politiker. Das sozialistisch/kommunistische Experiment endete dann aber 1991 mit dem Zerfall des Sowjet­imperiums. Politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich erholte sich das Land in der Folge nur unzureichend. Diese bis heute nur unzureichend aufgearbeitete Hinterlassenschaft ist ebenso mitverantwortlich für die aktuelle Katastrophe in der Ukraine wie der in der Sowjetunion ausgebildete und indoktrinierte Kriegstreiber Wladimir Putin. Dieser Zusammenhang wird im linken Politlager aber tunlichst verschwiegen. Viel lieber versuchen die Sozialisten hierzulande angesichts der Tragödie in der Ukraine die soziale Marktwirtschaft weiter zu destabilisieren und dem staatlichen Interventionismus Vorschub zu leisten. Schliesslich gilt es für hartgesottene Sozialisten, unser auf Privateigentum basierendes System wie weiland in Russland zu Lenins-Zeiten aus dem Weg zu räumen. Und wäre das nicht schon genug, hält die SP Schweiz selbst angesichts eines Krieges weiterhin an der Abschaffung unserer Armee fest. In der Schweiz wird nicht eine Revolution zu Veränderungen führen. Vielmehr droht das etablierte und erfolgreiche System peu à peu zerhackt zu werden. Und diesem Wandel muss das bürgerliche Lager mit allen legalen Mitteln entgegengetreten.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP und Unternehmer, Zug

Lassen Sie mich eines klarstellen, der russische Angriffskrieg ist absolut zu verurteilen. Doch er führt uns exemplarisch unsere politischen Verfehlungen vor Augen, die wir in der Schweiz in der Sicherheitspolitik und der Asylpolitik zu verschulden haben. Ein substanzieller Anteil an diesen Verfehlungen trägt die hierfür Linke. Es ist natürlich unangenehm in einem kantonalen Wahljahr und ein Jahr vor den nationalen Wahlen, wenn dies so klar offengelegt wird. Vor allem, wenn beispielsweise die revolutionäre-marxistische Liga (heute Alternative-die Grünen) noch bis in die 1990er-Jahre mit dem in Russland herrschenden kommunistischen System sympathisierte. Die linke Strategie ist dabei schnell gewählt, Angriff scheint die beste Verteidigung zu sein. Man will ablenken und orchestriert ein Kesseltreiben auf die Zuger Regierung. Man impliziert den Vorwurf, dass diese nicht rechtschaffen sei und kriminelle Machenschaften russischer Firmen vorsätzlich zulasse. Billige Polemik mit Vorwürfen, die unbegründet, sogar klar widerlegt sind. Damit wird von Links ein Klima geschürt, dass dazu führt, dass in Zug vor Russinen und Russen auf den Boden gespuckt wird. Dies gegenüber Einwohnerinnen und Einwohnern, die hier Steuern zahlen und sich keiner Verfehlung schuldig gemacht haben. Mich stört das!

Gregor R. Bruhin, Zug

Die entfesselte Brutalität der frustrierten russischen Armee ist verstörend. Nur: Es gibt keine «saubere» Kriege. Auch Kriege im Jemen, in Georgien, im Iran/Irak et cetera sind respektive waren scheusslich. Die Schweiz bezeichnet sich zwar militärisch als neutral, ist es aber wirtschaftlich und weltpolitisch in keiner Weise: Wir sind vom Ausland hochgradig abhängig. Beispiele: Hartweizen (für Teigwaren) stammt hauptsächlich aus Kanada, Früchte/Gemüse stammen oft aus Südeuropa, Israel, Amerika, saisonal sogar aus Afrika. Tierfuttermittel aus Südamerika. Elektronik, Medikamente und Personenwagen aus Europa, Asien oder Amerika. Düngemittel, Energie (für die Industrie, unsere warmen Stuben und die Mobilität) sowie Rohstoffe aus der ganzen Welt. Lithium für die Akkus aus Chile. Der Bau von Fotovoltaikanlagen ist zwar für den Klimaschutz notwendig. Aber auch das dafür benötigte Silizium und Metall stammen aus dem Ausland.

Nun wird die wichtigste Kornkammer Europas auf Jahre hinaus zerstört. Ein Wiederaufbau wird die Welt Billionen von Geldern kosten. Gegenwärtig beherbergen wir schon über 25'000 Flüchtlinge aus der Ukraine, was sicher ein gutherziges Gebot der Stunde ist. Aber vergessen wir nicht, dass die «übliche» Zuwanderung in die Schweiz über 60'000 Personen beträgt – und zwar pro Jahr, während wir unsere fruchtbaren Böden laufend zubetonieren. Pro Sekunde überbauen wir einen Quadratmeter Boden. Die Schweiz ist schon jetzt eines der dichtest besiedelten Länder der Welt. Es ist unverständlich, dass unsere Politikerinnen und Politiker diese grosse jährliche Zuwanderung zulassen und uns folglich in immer grössere Abhängigkeiten vom Ausland treiben. 60'000 Personen entsprechen der Grösse einer Stadt wie Luzern. Also: Die Abhängigkeit unseres Wohlstandes vom Ausland wird, erheblich getrieben durch die Zuwanderung und unsere eigenen steigenden Ansprüche, immer grösser. Diese Zusammenhänge sollten doch alle Menschen einsehen. Die Menschen betrügen sich selbst, solange sie die Grenzen des Wachstums ignorieren.

Ueli Krasser, Hagendorn