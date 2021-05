Leserbriefe Lesermeinungen zu den Agrarinitiativen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni

Die zwei Agrarinitiativen schiessen am Ziel vorbei. Sie verhindern eine sinnvolle Schweizer Nahrungsmittelproduktion und gefährden damit 160'000 Arbeitsplätze. Die Trinkwasserinitiative (TWI) verbietet Landwirten, welche Direktzahlungen beziehen, einen gezielten Einsatz von Pflanzschutzmitteln, ohne konkrete Ideen für wirksame Alternativen vorzuschlagen. Dieses Ungleichgewicht gefährdet die Produktivität und damit die Versorgungssicherheit mit regionalen Lebensmitteln. Sie blenden die Erfolge der letzten zehn Jahre aus, in welchen der Einsatz von konventionellen Pflanzenschutzmitteln um über 40 Prozent reduziert worden ist.

Die TWI verhindert auch sinnvolle Zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen den Betrieben, da nur noch betriebseigenes Futter eingesetzt werden darf. Die Zahl der Milchkühe, Legehennen und Schweine würde massiv sinken. Dadurch würden sich Lebensmittel aus der Schweiz verknappen. Es droht eine massive Zunahme der Importe und des Einkaufstourismus. Die Produktion im Ausland erfolgt aber meist weniger tierfreundlich als in der Schweiz, und es gibt rund 30-mal mehr Beanstandungen wegen Pestizidrückständen in importierten Lebensmitteln als in denjenigen, die im Inland hergestellt werden. Die Pestizidinitiative gefährdet zusätzlich die heutigen Hygienevorschriften, die Lebensmittelqualität und die Haltbarkeit der Nahrungsmittel würde sinken. Der Einsatz vieler Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die heute die Lebensmittelsicherheit entlang der Lebensmittelkette sicherstellen, würden in Frage gestellt. Mit dem Verbot von synthetischen Pflanzenschutzmitteln auch bei Importprodukten, verletzt sie die WTO Verpflichtungen der Schweiz und würde Lebensmittelhersteller (zum Beispiel von Schweizer Schokolade) zwingen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Sie verhindert auch die Forschung und Entwicklung von neuen innovativen Behandlungsmitteln. Bis zur Umsetzung dieser neuen Verfassungsbestimmungen dürfte es dann auch noch einige Jahre dauern.

Demgegenüber greifen die vom Parlament beschlossenen gesetzlichen Massnahmen sofort. Der Absenkpfad des Parlaments setzt direkt beim Landwirtschaftsgesetz, dem Chemikaliengesetz sowie bei der Gewässerschutzverordnung an. Durch seine Verbindlichkeit für die gesamte Landwirtschaft führt die konsequente Ausrichtung auf die Reduktion der Nährstoffverluste und die beschlossene Transparenz zu einer deutlichen Verbesserung in Bezug auf Gewässerschutz und Umwelt. Was die Wirkung in Sachen Pflanzenschutzmittel angeht, werden alle Anwendungsbereiche einbezogen. Mit den Parlamentsbeschlüssen müssen die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser bis 2027 um 50 Prozent vermindert werden. Insgesamt hat der Absenkpfad des Parlaments auf den Gewässerschutz (Oberflächen- und Grundwasser) grossen Einfluss, der über die Landwirtschaft hinausgreift. Da keine Freiwilligkeit besteht, werden alle Anwendungen von PSM und Bioziden erfasst. All diese Gründe zeigen, dass die Initiativen wohl ein berechtigtes Anliegen aufnehmen, aber das Gegenteil der beabsichtigen Ziele bewirken, sind deshalb unnötig und mit zweimal Nein deutlich abzulehnen.

Peter Hegglin, Ständerat CVP, Edlibach

Eine Annahme dieser Initiativen würde dem anvisierten Ziel bei ganzheitlicher Betrachtung komplett zuwiderlaufen. Für den Erhalt und die Existenz aller, wirklich aller Lebewesen ist genügend gesundes Wasser unabdingbar, da braucht es für die Zukunft globale Anstrengungen. Die Schweizer Landwirtschaft ist sich bewusst, dass auch sie inskünftig einen noch grösseren Beitrag leisten muss, hat aber in diese Richtung bereits auch Anstrengungen erfolgreich umgesetzt. In der Nutztierhaltung zum Beispiel wurde in den letzten Jahren der Antibiotikaeinsatz mehr als halbiert, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hat sich auch verringert und problematische Produkte wurden verboten und vom Markt genommen. Zusammen mit den Massnahmen im «Tierwohlbereich» kann mit gutem Gewissen das Mitspielen in der obersten Liga weltweit bezüglich nachhaltiger Produktion in Anspruch genommen werden.

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt beträgt der jährliche Eintrag von Chemikalien in den Rhein aus Industrie und Haushalt 65 Tonnen, aus künstlichen Lebensmittelzusätzen 20 Tonnen, der Medizinbereich ist mit 17 Tonnen beteiligt, während der Eintrag aus dem Pflanzenschutz gerade mal eine Tonne beträgt. Dies spricht eigentlich Bände.

Was passiert bei einer Annahme dieser Initiativen? Mit den radikalen Produktionseinschränkungen werden unsere regional und nachhaltig produzierten Lebensmittel massiv verteuert und an Umfang verringert. Dadurch muss die Lücke der fehlenden einheimischen Produktion mit Importen kompensiert werden. Diese würden zum grössten Teil aus viel tieferen Produktionsstandards kommen, oder gar aus bei uns verbotenen Produktionssystemen stammen. Einmal mehr würden wir unseren grossen ökologischen Fussabdruck ins Ausland verlegen, um eine «weisse Weste» zu behalten; und das verbunden mit einer Verteuerung der Nahrungsmittel und der Gefährdung einer Unzahl von Arbeitsplätzen.

Der Erhalt von gesundem Trinkwasser ist nicht nur eine Schweizer Angelegenheit und muss als grossräumige Aufgabe angesehen werden. Deshalb sind weltweite Anstrengungen zu priorisieren und unüberlegte Hauruckaktionen, wie sie diese beiden Initiativen darstellen, zu vermeiden. Deshalb zweimal Nein zu den extremen Agrarinitiativen.

Wir alle wollen sauberes Wasser und eine intakte Natur, aber wir brauchen auch genügend Nahrungsmittel um die, dank unverminderter Zuwanderung, wachsende Bevölkerung zu ernähren. Wenn wir die unsinnigen Forderungen der Initiativen gesetzlich umsetzen müssten, würde der Import drastisch zunehmen. Dass diese Importe aus tiergerechten und chemiefreien Produktionen stammen werden, glaubt wohl niemand von Ihnen ernsthaft.

Es macht mehr Sinn, in der Schweiz möglichst umweltschonend zu produzieren, wo wir auch effektiv Einfluss nehmen können. Deshalb zweimal Nein.

Pius Meier, Alosen