Leserbrief Lesermeinungen zu den Entscheiden des Schweizer Stimmvolks Zu den nationalen Abstimmungen vom 7. März

Für junge Bankräuber war es vor der Burka-Abstimmung einfach: Man schliesst sich einer Sekte an, die sich von einem Guru befehlen lässt, dass grössere Geldgeschäfte aus Schamhaftigkeit mit verhülltem Gesicht erfolgen müssten. Von den Banken her wäre in diesem Punkt sicher kein Widerstand zu erwarten gewesen. Diese sind bekanntlich für zusätzliche Null-Komma-null-sowieso Prozent ihres Umsatzes zu den extremsten juristischen Verrenkungen bereit. Wie der Kommentar vom Montag auf Seite 1 beweist, stossen die Tourismus-Verantwortlichen ins gleiche Horn: Während vor der Abstimmung die Zahl der Verhüllungen als extrem marginales Problem bezeichnet wurde, soll es sich jetzt plötzlich um «viele Touristinnen und Touristen (auch männlich !)» handeln. Ja, gewisse Sorten von Räubern werden auf der Landkarte neu nachsehen müssen, wo in Europa das Erstürmen einer Bank oder eines Nobelhotels mit voller Burka-Gesichtsmaske noch erlaubt ist.

Jürg Röthlisberger, Cham

Man muss dem Egerkinger Komitee gratulieren, dass es ihm gelungen ist, eine Mehrheit des Volkes zu überzeugen. Ich bin überzeugt, hätten sie eine Fifty-fifty-Plakatwerbung von Nikabträgerinnen und Hooligans gemacht, sie hätten nicht nur knapp, sondern mit 60 Prozent gewonnen. Ähnliche Fehler machen sie bei ihrer Islamkritik. Anstatt zu pauschalieren, sollten sie auf die wirklich kritikwürdigen Faktoren hinweisen: Passivität von Moscheebesuchern gegenüber Hasspredigern, Gewalt in den Familien, Duldung von Zwangsverheiratung, Bezeichnung von gläubigen Christen als Ungläubige, et cetera.

Christian Mächler, Hünenberg

Das erste Digitalgesetz der Schweiz (E-ID) wurde mehr als deutlich abgelehnt. Behörden, Digitalverbände, 144 National- und 35 Ständeräte sowie der Bundesrat, welche allesamt das E-ID-Gesetz befürwortet haben, stehen vor einem veritablen Scherbenhaufen. Das Prestigeprojekt des Konsortiums Swiss Sign ist fulminant gescheitert – weshalb? Die Schweiz versucht noch immer mit alten gesetzgeberischen Prozessen, die grossen Regulierungsfragen der Digitalisierung zu lösen. Man tut immer noch so, als liessen sich Regulierung und Technologie trennen. Eine sinnvolle gesetzliche Regulierung muss allerdings die Architektur von IT-Lösungen berücksichtigen– technologieneutral, aber nicht systemneutral.

Es fehlt am Willen der Behörden, Verantwortung zu übernehmen, und an einem transparenten Dialog über technische Aspekte. Rein theoretisch könnten sich Verbände, Institutionen oder interessierte Bürger im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung äussern – allerdings findet kaum eine breite öffentliche Debatte statt. Kommt es zu einer Volksabstimmung, findet keine sachliche Diskussion mehr statt, sondern ein zugespitzter Schlagabtausch mit vereinfachten Argumenten. Und letztlich stehen wir vor besagtem Scherbenhaufen. Die Schweiz kann in Sachen Digitalisierung immer noch eine führende Rolle einnehmen, aber die Bevölkerung muss endlich mitgenommen und in den digitalen Transformationsprozess enger eingebunden werden.

Oliver Heiler, Unterägeri