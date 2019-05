Lesermeinungen zu einer allfälligen Übernahme des EU-Waffenrechts Zur eidgenössischen Abstimmung vom 19. Mai zur Übernahme der Richtlinie zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie

Die Waffenlobby beschwört den schrittweisen Verlust unserer schweizerischen Waffentradition herauf. Nur objektiv gefährliche Waffen, die nicht von geübten Schützinnen oder Wehrmännern verwendet werden, sind mit dem neuen Waffenrecht von Einschränkungen betroffen. Die Drohkulissen der Waffenlobby haben nichts mit der Abstimmung vom 19. Mai 2019 zu tun.

Ja, die Änderungen bringen am Anfang einen gewissen administrativen Mehraufwand, weil sich ein paar Formulare ändern. Daran gewöhnt man sich schnell. Bei einem Nein zum Waffenrecht sind Nachteile zu erwarten, an die man sich nicht gewöhnen kann!

Hunde muss man registrieren, Waffen aber nicht, und dafür die Abkommen von Schengen und Dublin riskieren? Das soll Freiheit sein? Freiheit ist Sicherheit, auch dank Schengen/Dublin. Ohne diese Abkommen droht ein enormer Sicherheitsverlust. Polizistinnen und Sicherheitskräfte wüssten nicht mehr, wer europaweit zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Schweiz könnte bei der Verbrechensbekämpfung auch nicht mehr auf die Unterstützung sämtlicher europäischer Sicherheitskräfte zählen. Systematische Grenzkontrollen auch an Flughäfen müssten wieder eingeführt werden mit mühsamsten Auswirkungen auf Grenzgänger und Reisende; auch die Kooperation im Asylbereich käme zum Erliegen. Das wäre ein teurer Fehler, er wäre unumkehrbar und fatal.

Schengen/Dublin, weniger Waffen, weniger Tote, mehr Freiheit und Sicherheit für alle. Ich stimme deshalb am 19. Mai 2019 Ja zum neuen Waffenrecht. Werfen auch Sie ein Ja zum neuen Waffenrecht in die Urne!

Die EU befiehlt, die Schweiz gehorcht. Einzig darum geht es bei dieser Vorlage. Eine Annahme bedeutet nichts anderes als ein «Rahmenabkommen light»; eine weitere ungewollte Anbindung an die EU sowie einen weiteren Schritt in Richtung «Demontage der schweizerischen direkten Demokratie».

Das Argument, oder besser die Drohung, eines Ausschlusses aus dem Schengen-Vertrag verfängt auch nicht, denn verschiedene Länder haben auch Ausnahmebestimmungen erwirkt, ohne jegliche Konsequenzen.

Deshalb Nein zur Übernahme der EU-Waffenrichtlinie!

Noch selten wurde der Freiheitsbegriff so arg strapaziert wie beim EU-Waffenrecht. Kein ablehnender Leserbrief vergisst zu jammern, dass uns das Waffenrecht unfrei mache. Im gleichen Moment begeben wir uns scheinbar freiwillig in die Hände der Chinesen, ohne die Folgen genau zu bedenken, oder heben auf äusseren Druck das Bankgeheimnis auf. Auch unter dem neuen Waffenrecht kann jeder ehrbare Bewohner der Schweiz einen Zettel ausfüllen, wenn er ein Repetiergewehr kaufen will. Die Schikanen sind gering. Wie viele Formulare füllen wir aus, um durch das Leben zu kommen. Mannigfaltig sind die Einschränkungen der Freiheit. Da jammerte einer, er habe am Skilift wegen des Andrangs lange warten müssen und schiebt dieses Warten den Touristen in die Schuhe. Darüber gab es mal eine herrliche Nummer des Cabarets Rotstift. Die Frage, wie frei der Schweizer sei, der in tausend in- und ausländischen Abhängigkeiten steckt und manchmal auch in einer Warteschlange am Gotthard flucht, müsste doch an wirklich schwerwiegenden Fragen abgehandelt werden und nicht beim Waffenrecht, das in seiner Auswirkung immerhin vorbeugend wirken kann. Wie frei bleiben wir, wenn sich das Klima drastisch verändert? Oder uns die Algorithmen befehlen, was wir zu tun haben. Es gibt in der Schweiz nicht nur wehrhafte Schweizer, die sich ein Maschinengewehr kaufen, auch andere, die sich trotz des Waffenrechts ihrer Freiheit bewusst bleiben.

Steter Tropfen höhlt das Hirn ... der Stimmberechtigten. In dieser Absicht werden wir von EU-Turbos zu einem Ja zum Waffengesetz weichgeklopft, dann zur Zustimmung zum Rahmenvertrag mariniert und schliesslich zum EU-Beitritt indoktriniert. Dann gilt der Spruch der Weltausstellung in Sevilla: «La Suisse n’éxiste pas.» Ich hoffe doch sehr, dass die durch Economiesuisse gekauften Vasallen und Sargnägel unseres Schiesssportes sich nicht erdreisten, werden im VIP-Zelt am Morgarten-Schiessen ihre Aufwartung zu machen. Der Wirtschaftsverband, grossteils in ausländischem Besitz und von ausländischen Managern geführt, mit verlängertem Arm in der Politik, finanziert die Abstimmungskampagne zu unserer Entmündigung. Daher sagen wir Nein zum Waffengesetz.

Mit grosser Freude lese ich die Leserbriefe von Robert Nieth aus Walchwil. Ich bin voll seiner Meinung; aber er drückt sich besser aus. Gratulation. Unsere schwache Führung in Bern macht den Bückling gegenüber der EU seit Jahren und ich könnte mir vorstellen mit einem Nein zum neuen Waffenrecht wäre das ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.

Lassen wir uns nicht dauernd einschüchtern mit immer wiederkehrenden Forderungen, Drohungen, Zahlungen.

Ich habe natürlich ein grosses Nein auf meinen Zettel geschrieben. Ich will in keiner Weise EU-Recht übernehmen, denn ich bin eigenständiger Schweizer Bürger.

Wilhelm Tell – falls es ihn überhaupt gegeben hat – erschoss den bösen Gessler sicher nicht mit einer halbautomatischen Feuerwaffe. Trotzdem melden sich zahlreiche Pseudopatrioten verschiedensten Kalibers mit dem heissen Begehren, dass möglichst gefährliche Schusswaffen möglichst weit und möglichst anonym gestreut bleiben. Dies zu verhindern oder wenigstens etwas einzudämmen wäre nämlich der zentrale Punkt der hängigen Revision des Waffenrechts.

Am letzten Mittwoch war wieder einmal Schiesstag in Kollermühle: überquellender Parkplatz, die Autos an allen möglichen und unmöglichen Orten abgestellt mit Wendemanövern, welche die Benützer des dort durchgehenden Radweges zu waghalsigen Ausweichmanövern zwingen. Ja, wenn der böse Feind (nach Robert Nieth beispielsweise die EU) so etwas merkt, dann wird unser Widerstand schon bald zusammenbrechen, wenn dieser böse Feind an einem Ort angreift, wo es für die einrückenden Schweizer Soldaten nicht genügend Parkplätze hat.

Etwas prosaischer ausgedrückt: Wenigstens in Westeuropa ist die militärische Bedeutung der Infanteriewaffen gewaltig zusammengeschrumpft. Der Krieg wird von den Mittellosen schon lange mit Terroranschlägen und von den Reichen mit wirtschaftlichen Erpressungen geführt, gegen welche kein Obligatorisches hilft. Erfolgt tatsächlich ein Raubüberfall bei Nacht, dann wird der Gangster in neun von zehn Fällen rascher schiessen als der ungeübte Schütze, oder der Einbrecher wird dem Hausbewohner die Waffe ganz einfach entreissen.

Es wird wieder gedroht. Es wird wieder eingeschüchtert. Wenn wir am 19. Mai 2019 Nein zur EU-Waffenrichtlinie sagen, werde der Schengen-Vertrag gekündigt. In anderen Bereichen, etwa bei den Steuern oder dem Bankgeheimnis, werden wir regelmässig mit grauen und schwarzen Listen unter Druck gesetzt. Wiederum eine andere Methode besteht darin, dass uns ein UNO- oder OECD-Gremium eine ungenügende Zeugnisnote ausstellt. Wir fügen uns, wir sind gelehrige Schüler.

Macht uns die seit Jahren leider gepflegte Gefügigkeit eigentlich stärker? Wohl nicht, auch wenn mitunter das Gegenteil behauptet wird. Wer sich Schritt um Schritt den Interessen anderer beugt, verliert am Ende alles. Von alledem her sage ich überzeugt Nein zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie und zur daraus folgenden Schwächung unserer Wehrhaftigkeit und Tradition.

Die Nein-Seite versucht durch unzähliges Wiederholen ihrer Spekulationen wie: Die EU wolle keinen «weissen Fleck» in der Mitte Europas oder das SIS (Schengener Informationssystem) sei auf unser Geld angewiesen – die Angst vor einem Nein zu nehmen. Spekulationen will niemand und sie helfen niemanden. Das Volk braucht Fakten um eine gute Basis zur Entscheidung zu haben.

Fakt ist, dass das Schengener Abkommen als beendet angesehen wird, wenn die Schweiz am 19. Mai die neue Waffenrichtlinie ablehnt. Dies, sechs Monate nach dem Volksentscheid – wenn nicht in einem gemischten Ausschuss aus EU-Staaten, EU-Kommission und Schweizer Vertretern innerhalb von 90 Tagen nach dem Volksentscheid eine einstimmige Lösung gefunden wird. Somit bedeutet ein Nein, dass die Schweiz noch im Jahr 2019 aus dem Schengen/Dublin-Abkommen ausscheidet! Lesen Sie nach im Abkommenstext – hier der Passus: Art. 7 Abs. 4 SAA.

Die negativen Folgen für die Schweiz wären fatal. Unsere innere Sicherheit und die Asylpolitik würden unser Budget erheblich belasten – nebst dem, dass wir viele Rechte verlieren würden! Sicherheit kostet Geld, sagt auch die SVP immer wieder. Dass sie hier den Deal «viel Sicherheit und Vorteile für wenig Geld» ausschlägt, ist dumm und unüberlegt. Deshalb: Ja zum Waffengesetz am 19. Mai!