Leserbriefe Lesermeinungen zum Medienpaket Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar über das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien

Wer aktuell liebäugelt, das Mediengesetz und damit die Unterstützungen vor allem der kleinen und mittleren Verlage abzulehnen, nimmt einige Eigengoals für die Leserschaft in Kauf. Der dramatische Verlust an Werbeeinnahmen und der Verzicht auf Bundesgelder steuern diese Verlage in noch grössere finanzielle Engpässe. Contre coeur, dh. widerwillig, müssten diese ihre Redaktionsteams noch mehr straffen. Dies vermindert die journalistische Qualität und die demokratische Meinungsvielfalt. Demgegenüber verstärken sich unweigerlich der journalistische Einheitsbrei und die Dominanz finanzkräftiger Kreise für deren politische einseitige Meinungsmache. Ein weiteres Eigengoal werden zudem höhere Abo-Preise auf dem Buckel der Leserschaft sein, damit die Verlage überhaupt weiter existieren können. Echt gefährdet sind gleichzeitig die vielfältigen Berichterstattungen aus Gemeinden, Politik, Vereinen, Kultur sowie als wertvolle Plattform für die regionale Wirtschaft und das Gewerbe in bewährter Qualität und medialer Vielfalt. Aus gesellschaftspolitischer und demokratischer Sicht allesamt zweifellos unerwünschte Konsequenzen.

Das Fazit solcher Eigengoals liegt auf der Hand: Letztlich strafen sich die Medienkonsumenten und Abonnenten selber am meisten, und dies auf längere Sicht. Das Medienpaket ist also keine sinnlose Verschleuderung von Staatsgeldern, sondern sozialpolitisch verantwortungsbewusst und eine Investition in eine zeitgemässe Medienentwicklung. Seien auch Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, weitsichtig und stimmen Sie dem Mediengesetz zu.

Peter R. Hofmann, Die Mitte 60+ CH, Oberägeri

Die Medien spielen eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Unabhängig davon, ob wir Informationen über die Geschehnisse in unserem Kanton oder über die nächsten Abstimmungen benötigen, nutzen wir die Medien. Die Medien informieren, tragen zur Meinungsbildung bei und ermöglichen der Stimmbürgerschaft, sich mit dem staatlichen Handeln auseinanderzusetzen. Sie sind somit die Grundlage einer funktionierenden Demokratie und übernehmen eine essenzielle Funktion als vierte Gewalt.

Doch in den letzten Jahren wurde die finanzielle Situation immer prekärer. Werbegelder flossen vermehrt zu grossen internationalen Internetplattformen, während zahlreiche Zeitungen verschwunden sind. Die daraus resultierende Abnahme in der Medienvielfalt ist höchst gefährlich. Insbesondere kombiniert mit der enormen Zunahme von Fake News in den sozialen Medien. Eine unabhängige und vielfältige Medienlandschaft ist somit auch ein Gegenpol zu dieser Entwicklung. Doch damit die Medienvielfalt gewährleistet werden kann, benötigt es die finanzielle Unterstützung, welche das Medienpaket vorsieht. Denn das Medienpaket unterstützt nicht nur die grossen Medienhäuser, sondern auch eine ganze Reihe von kleinen und unabhängigen Medien, welche sonst durch den harten Wettbewerb kaum eine Chance hätten.

Die finanzielle Unterstützung wird die Medien nicht in Staatsmedien verwandeln, wie es die gegnerische Seite regelmässig behauptet. Die Kriterien des Medienpakets knüpfen an keiner Stelle an inhaltliche Vorgaben an. Je mehr die Medien hingegen auf andere finanzielle Ressourcen angewiesen sind, desto grössere Hebel hat das private Kapital. Mit anderen Worten, ohne gesicherte Finanzierung werden die Medien immer abhängiger von Werbekunden und Superreichen, welche den gesellschaftlichen Diskurs in ihre Richtung lenken wollen.

Deswegen werde ich am 13. Februar Ja zur Medienvielfalt und somit auch ja zum Medienpaket stimmen. Denn ohne Medien gibt es keine Demokratie.

Jana Kürzi, Juso, Zug

Zu einer funktionierenden Demokratie gehören unabhängige, freie Medien. Berichten sie sachlich, kritisch und in guter Qualität, können sie im freien Markt bestehen. Es ist falsch zu glauben, dass ausgerechnet der Staat mit Subventionen ein Klima für freie und unabhängige Medien schaffen könnte.

Das Gegenteil ist der Fall. Von den 178 Millionen pro Jahr, mit denen der Staat die Medien subventionieren will, profitieren in erster Linie die grossen Medienkonzerne, die jetzt schon Jahr für Jahr Hunderte von Millionen Franken Gewinn schreiben. Wir würden also mit Steuergeldern die eh schon prallen Kriegskassen der grossen Medienkonzerne füllen und dazu beitragen, dass diese weiterhin kleinere, lokal verankerte Medienunternehmen aufkaufen und diese dann im Einheitsbrei der Mainstream-Medien versinken lassen.

Deshalb Nein zum schädlichen Mediengesetz.

Thomas Werner, Kantonsrat SVP, Unterägeri