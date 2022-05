Leserbriefe Lesermeinungen zum totalrevidierten Energiereglement der Stadt Zur Abstimmung vom 15. Mai in der Stadt Zug

Die Stadt Zug stimmt am 15. Mai über die Totalrevision des Energiereglements ab. Die GLP sagt ja und hat dazu eine öffentliche Kampagne gestartet. Ich selbst stimme der Totalrevision zu, dies weil in der Stadt Zug die klimaneutrale Kälte- und Wärmeerzeugung, etwa das «Circulago», weiter vorangetrieben werden soll, deren Einnahmen bleiben damit beim lokalen Energieerzeuger. Aktuell stammen noch 85 Prozent des Wärmebedarfs aus fossilen Energieträgern und davon profitiert das Zuger Gewerbe nicht viel. Viel mehr profitiert es, wenn der Empfänger zu einem Anbieter mit einer Eigenproduktion der Wärmeversorgung und Elektrizität wechselt.

Mit dem alten Reglement profitierten Körperschaften, wie die Korporation, die Bürgergemeinde, die Zuger Kantonalbank oder die ZVB von den Fördergeldern nicht, mit der neuen Totalrevision jedoch schon. Sie können sich für eine umweltfreundliche Lösung entscheiden, genauso wie die börsenkotierten Unternehmen mit Millionen von Reserven. Diese bekamen bereits in der Vergangenheit Fördergelder aus dem Energiereglement zugesprochen. Mit der neuen Formulierung sollen alle, welche auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen, einen Ansporn zum Wechsel erhalten. Aus diesem Grund unterstütze ich den parlamentarischen Beschluss mit einem Ja an der Urne.

Daniel Ritter, GLP Ortsgruppenleiter Stadt Zug

Dass der Präsident der Schweizer Verhinderungspartei Zug (Pardon, es sollte natürlich Volkspartei heissen) Gregor R. Bruhin so vehement dagegen ist, dass gewisse Abteilungen der Stadt subventioniert werden können, wenn sie Projekte für den Umweltschutz realisieren, erstaunt mich nicht. Denn wenn es um den Staat geht, dann muss man ja dagegen sein, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich habe jedenfalls Ja gestimmt, um alle Möglichkeiten zu unterstützen, die der Umwelt nützen und hoffe, dass alle Nicht-SVPler dies auch tun.

Hans-Peter Arheit, Zug

Das angeblich so tolle neue Energiereglement bringt der Allgemeinheit einige Nachteile und belohnt ein paar wenige öffentlich-rechtliche Firmen, die gar keine Subventionen benötigen. Die Stadt würde viel besser bei ihren eigenen Bauten direkt in eine nachhaltigere Wärmeversorgung investieren, statt weiter wild Geld umzuverteilen. Sicher ist, dass die Fördertöpfe bei einer Annahme noch schneller leer sein werden und dann erneut noch mehr finanzielle Mittel eingefordert werden. Beim Energieförderprogramm wurde letztes Jahr den Hausbesitzern eine Auszahlungssumme von rund 1,7 Millionen in Aussicht gestellt. Doppelt so viel wie budgetiert. Es ist also bereits heute absehbar, dass es mit den verbleibenden Mitteln nicht mehr lange dauern wird, bis die nächsten Umverteilungsmillionen beantragt werden. Das dürfte spätestens 2023 der Fall sein. Dann sind die gemeindlichen Wahlen vorbei und alle Vorsätze bei der finanziellen Nachhaltigkeit vergessen. Und die Fraktionen FDP und Mitte haben sich zusammen mit Rot-Grün von der vom Stadtrat verbreiteten Klimahysterie blenden lassen, statt den wahren Fakten nachzugehen. Fakt ist, dass der Regierungsrat (gestützt auf den neu formulierten § 5 des kantonalen Energiegesetzes) einen Rahmenkredit von 68 bis 75 Millionen Franken für ein Programm zur Förderung von Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen in bestehenden Gebäuden für 2023 bis 2032 beantragt (vergl. Vorlage Nr. 3185.9). Per 1. Januar 2023 soll kantonal ein Systemwechsel vollzogen werden, indem der bisherige Budgetkredit durch einen Rahmenkredit abgelöst wird. Dies bedeutet Auszahlungen in der Höhe von 7,5 Millionen Franken/Jahr, wovon der Bund rund 5,5 Millionen übernehmen wird. Davon stehen dann jährlich ca. ein Viertel, also 2 Millionen, für städtische Bauvorhaben zur Verfügung. Es ist völlig unverständlich, dass der Stadtrat mit dem städtischen Energiereglement die geplante kantonalen Lösung unterläuft und selber mit Verve herumwurstelt. Das Resultat dieses staatlichen Chrüsimüsi wird bei Annahme des Reglements sein, dass wir eine enorme Energiebewilligungsbürokratie erhalten. Wir sind auf dem besten Wege dazu. Ich will das nicht und stimme Nein zum missglückten Energiereglement.

Philip C. Brunner, Gemeinderat SVP, Zug

Die SP Stadt Zug empfiehlt ein überzeugtes Ja zum revidierten Energiereglement. Sie ruft alle Wahlberechtigten zum Abstimmen am 15. Mai auf!

Die Stadt Zug ist weiterhin hochgradig abhängig von fossilen Energieträgern: Rund 85 Prozent des Wärmebedarfs werden aus entsprechenden Quellen gedeckt. Es braucht noch sehr viel, um die Klimawende erfolgreich zu gestalten und das von der Stadtzuger Stimmbevölkerung angenommene Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft zu erfüllen.

Für die SP Stadt Zug ist die Totalrevision des Energiereglements ein Schritt auf diesem Pfad. Dank ihr werden die Mittel des gemeindlichen Förderprogramms aufgestockt, das der Nachfrage nach Unterstützung nicht mehr entsprechen kann. Den Energiebedarf zu reduzieren und von klimaschädlichen Brennstoffen abzukehren, das kann und soll sich unsere reiche Stadt leisten. Klar ist aber: Angesichts der drohenden Folgen des Klimawandels muss noch weitaus mehr geschehen. Aus diesem Grund setzt sich die SP auch auf kantonaler Ebene für wirksames Fordern und Fördern hin zu mehr erneuerbaren lokalen Energien ein.

Für den Vorstand der SP Stadt Zug: Rupan Sivaganesan, Präsident, Gemeinderat, Zug