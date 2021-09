Leserbriefe Lesermeinungen zur 99%-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 26. September

Wenn Initiativen immer schwammiger werden, der Initiativtext darin besteht, etwas zu fordern, aber schon dabei festgehalten wird, dass die Regeln und deren Umsetzung dann den Politikern in Bern überlassen werden solle, ist das schon sehr fragwürdig. Wer die Erläuterungen der Initianten dann auch noch liest, stellt fest, die fordern mal etwas, aber hoffen, die anderen Parteien werden dann schon dafür sorgen, dass es nicht so schlimm wird. Kaum zu glauben, es wird gefordert, dass Kapitaleinkommen (nicht definiert was das sein soll) anderthalbmal so hoch besteuert wird wie Arbeitseinkommen. Es wird darin empfohlen, einen Betrag festzulegen, ab welchem diese höhere Besteuerung dann gelten soll. Werden damit hauptsächlich Rentner höher besteuert? Immerhin erhalten die wenigsten noch Arbeitseinkommen, sprich AHV, Pensionskassenrente, Eigenmietwert, 3. Säule und Sparzinsen werden höher besteuert als das gleich hohe Einkommen aus Lohn.

Was dann mit dem zusätzlichen Geld geschehen soll, ist unklar, es sollen Steuern für tiefe Einkommen gesenkt werden, allerdings werden tiefe Einkommen schon heute kaum oder gar nicht besteuert. Oder halt etwas anderes, das den Leuten zugutekommt, was das sein könnte? Gemäss Definition der 99%-Initiative heisst das, wir werden dann schauen, was wir damit machen. Ob wir wirklich eine Initiative gutheissen sollen, bei der weder die Forderung, was man will, noch was damit gemacht werden soll, festgelegt ist. Nein, das sollten wir verhindern.

Karl Künzle, Menzingen

Die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» fordert mehr Geld «für die 99%», indem «hohe Kapitaleinkommen» stärker besteuert werden. Wer diese 99% sind, ab welchem Betrag es sich um hohes Kapitaleinkommen handelt und an wen auf welche Weise die Umverteilung geschehen soll, wird vom Initiativtext offengelassen. Klar ist jedoch, dass mit der Initiative eine höhere Besteuerung des Kapitals einhergeht und somit neue Investitionen in Form von Neugründungen von Unternehmen oder Ausweitungen von Produktionskapazitäten verhindert und letztlich Arbeitsplätze gefährdet würden. Die 99%-Initiative schwächt damit den Standort Schweiz massiv und trifft am Ende mit voller Wucht diejenigen, die die Initiative eigentlich zu entlasten verspricht. Bleibt zu hoffen, dass es am 26. September 2021 zu einem wuchtigen Nein zu dieser Mogelpackung kommt.

Livio Bundi, Präsident SVP Steinhausen

Um erfolgreich wirtschaften zu können, müssen Unternehmen investieren. Beispielsweise investieren sie in Arbeitsplätze, aber auch in Innovationen, Maschinen und Infrastruktur. Dies gilt heute mehr denn je: So fordern zum Beispiel die Digitalisierung sowie die ökologischen Herausforderungen Investitionen, die für die Zukunft unerlässlich sind. Mit der Steuer-Initiative der Juso werden genau solche wichtigen Innovationen unterbunden.

Nehmen wir das Beispiel des Klimaschutzes: Unternehmen brauchen Geld, um sich in diesem Bereich entwickeln zu können. Eine Solaranlage auf dem Firmendach oder die Umrüstung der Fahrzeugflotte auf Elektrobetrieb gibt es schliesslich nicht umsonst. Wenn nun jedoch eine zusätzliche Steuer erhoben wird, werden langfristig weniger Mittel für sinnvolle Massnahmen wie diese vorhanden sein.

Dieser mit der Juso-Initiative verbundene Mittelabfluss schwächt nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern die gesamte Innovationskraft der Schweiz. Wer möchte, dass unsere KMU und Familienbetriebe auch in Zukunft fortschrittlich und innovativ bleiben können, sollte am 26. September deshalb unbedingt ein Nein in die Urne legen.

Jill Nussbaumer, Vizepräsidentin Jungfreisinnige Schweiz, Cham