Leserbrief Lesermeinungen zur Begrenzungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September über die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»

Die Generation der Babyboomer geht in Rente. Schon 2021 werden mehr Erwerbspersonen in den Ruhestand treten, als junge Erwachsene auf dem Arbeitsmarkt nachstossen. Rund 600000 Arbeitskräfte fehlen in den nächsten zehn Jahren. Spitäler, das Baugewerbe, die Gastronomie oder die Landwirtschaft würden heute ohne ausländische Arbeitskräfte nicht funktionieren.

Die SVP behauptet, es sei der Personenfreizügigkeit zu verdanken, dass einheimische Arbeitsplätze gefährdet seien, ältere Personen ihre Stelle verlieren und über die Hälfte der Sozialhilfebezüger Ausländer seien. Wir sprechen bei dieser Initiative über die Personenfreizügigkeit mit der EU und nicht über Menschen aus Drittstaaten oder Asylbewerber aus Nordafrika. Wir müssen zwischen den verschiedenen Arten von Einwanderern und zwischen den Aufgaben, die daraus entstehen, differenzieren.

Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit gab es ein starkes Beschäftigungswachstum. Die Erwerbstätigkeit hat um 22 Prozent zugelegt, bei gleichzeitig anhaltender tiefer Erwerbslosigkeit. Eine Verdrängung der Einheimischen durch die Arbeitsmigration hat nicht stattgefunden. Die flankierenden Massnahmen haben sich als wirksames Instrument zum Schutz der Löhne erwiesen. Weiter gibt es zukünftig mit der Stellenmeldepflicht in Berufsgruppen mit erhöhter Arbeitslosigkeit ein weiteres Instrument, welches negative Auswirkungen der Zuwanderungen abfedern wird. Die Schweizer Wirtschaft wird von arbeitenden Personen aus dem EU-Raum entscheidend mitgetragen.

Ein Kontingentsystem aus dem planwirtschaftlichen Werkzeugkasten, wie es die Initiative will, ist in der Praxis ausgesprochen ineffizient. Es schafft Planungsunsicherheit für Gesellschaft und Wirtschaft und setzt starke Anreize für ein unerwünschtes Lobbying.

Auf das gefährliche Experiment, die Bilateralen I zu verlieren und den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen, darf sich die Schweiz nicht einlassen. Deshalb ein klares Nein zur Kündigungsinitiative.

Fabio Iten, Kantonsrat CVP, Unterägeri

Im Abstimmungsbüchlein vom 21. Mai 2000 zur Vorlage «Bilaterale Abkommen mit der EU» stellt der Bundesrat zum Thema «Keine massive Einwanderung zu befürchten» fest: Die Ängste der Referendumskomitees, die Einwanderung werde stark zunehmen, sind nicht begründet ... Doch in den letzten 20 Jahren hat sich in der EU einiges getan: Waren im Jahr 2000 fünfzehn Staaten dabei, kamen im Jahre 2004, im Rahmen der ersten Osterweiterung, zehn weitere dazu, darunter mehrheitlich ehemals kommunistisch regierte Staaten. Heute sind es 28 Staaten. Dadurch können aus mehr Staaten natürlich mehr Leute einwandern, d.h. in den letzten 13 Jahren rund eine Million Menschen.

Der Bundesrat schätzte jedoch die Zeichen der Zeit nicht richtig ein. Er verzichtete mit Verhandlungen, bezüglich der Masseneinwanderung aus der EU, den Freizügigkeitsvertrag mit Auflagen und Bedingungen so zu ändern, dass die kleine Schweiz ein souveräner Staat bleibt und die Zuwanderung selbst steuert. Verträge sind da, um beim Vorliegen von wichtigen Gründen geändert zu werden. Sonst sind es Knebel- und Kolonialverträge.

Im Februar 2014 stimmte das Schweizervolk der Masseneinwanderungsinitiative zu und zeigte somit den «Oberen» was zu tun sei.

Doch die Initiative wurde nicht rechtskonform umgesetzt, wie übrigens auch die Alpeninitiative und die Durchsetzungsinitiative.

Diese nebst dem Bundesrat auch von der schwachen Mehrheit des eidgenössischen Parlaments zu verantwortende Situation erzeugt bei vielen Stimmberechtigten Verärgerung und Unverständnis. Rechtsunsicherheit und Korruption nehmen in der Schweiz in beängstigender Weise zu.

Immer mehr Leute erkennen, dass die Tatsache der bestehenden, nicht aktualisierten, von aussen geregelten Freizügigkeit für das Überleben einer unabhängigen, souveränen Schweiz ein sehr brisantes, folgenschweres staatspolitisches Problem ist– eigentlich ein Skandal.

Aus all diesen Gründen ist ein Ja zur Begrenzungsinitiative das Gebot der Stunde!

Hermann Kiener, Cham

Wer die gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit, den Wohlstand und die Attraktivität unserer Schweiz bewahren und nicht begrenzen will, sagt am 27. September Nein zur Begrenzungsinitiative. Wir sind ein herausragend attraktives Land. Das ist international bekannt. Aus diesem Grund sind wir Hoffnung und Ziel zahlreicher Menschen aus aller Welt. Selbst wenn unsere Anziehungskraft ein paar Makel mit sich bringt, werden sie mir wohl zustimmen, dass Attraktivität am Ende des Tages mehr Vorteile als Nachteile bringt.

Und an diesem Punkt anerkenne ich: Die Initiative hält, was sie verspricht. Die Zuwanderung wird effektiv gemindert. Aber nicht durch die Kontingente, sondern durch die Schwächung unseres Wirtschaftsstandorts. Die Folgen, die eine Annahme der Initiative mit sich bringt, werden schon bald dafür sorgen, dass weniger Menschen freiwillig einen Fuss in die Schweiz setzen. Das kann nicht unsere Absicht sein. Die Begrenzungsinitiative gefährdet unsere bilateralen Beziehungen, indem sie auf die Personenfreizügigkeit zielt. Diese – so wollen es uns die Initianten glaubhaft machen– soll so ziemlich an jedem Problem schuld sein.

Aber ich frage Sie: Sind es nicht wir Schweizerinnen und Schweizer, sind es nicht unsere Pensionskassen, die hohe Mieten verlangen, um damit Profit zu machen? Sind es nicht wir, welche billige Arbeitskräfte in Gastro-, Gesundheits- und Baubranche anstellen, um von ihren Niedriglöhnen zu profitieren? Sind es nicht wir, die wir keine Hochhäuser mögen und unser Land lieber mit grosszügigen Einfamilienhäusern zubetonieren?

Lassen wir uns nicht an der Nase herumführen. Für viele Probleme sind wir selbst verantwortlich. Die Andern sind oft nur eine bequeme Ausrede. Wir sind attraktiv. Die Menschen fühlen sich zu unserem Erfolg hingezogen. Das ist gut so. Lassen sie uns das bewahren. Lassen sie uns erfolgreich bleiben.

Stefan Huber, Gemeinderat GLP, Zug