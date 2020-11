Leserbrief Lesermeinungen zur Erweiterung der Fensterfabrik in Hagendorn Zur Abstimmung in der Gemeinde Cham vom 29. November

Vor rund sieben Jahren wurde bekannt, dass die Firma Baumgartner wieder eine Erweiterung plant. Leider fehlt diesem Unternehmen der Weitblick, dass nach dem ab 2004 umgesetzten Ausbau und dem damaligen Versprechen, es gebe inskünftig keine Erweiterung mehr, nun konsequent nach einem Standort in einer Industriezone hätte gesucht werden müssen.

Das bestehende Betriebsareal könnte zu einer Wohnzone, mit Möglichkeiten für stilles Gewerbe umgezont werden, was dem Grundeigentümer mittelfristig einen guten Ertrag einbringen würde.

Nun soll eine Erweiterung erzwungen werden, die Wohnquartiere mit mehreren hundert Einwohnern, mit schätzungsweise fünfjähriger Bauzeit und der Belästigung durch Bauverkehr, Lärm (inkl. Pfählen) und Staubentwicklung, gleichzeitig eigene Transporte von Fertigprodukten und von Zulieferanten in ihrer Lebensqualität in unzumutbarem Ausmass treffen würde. Der ab 2004 realisierte letzte Ausbau wurde an der denkwürdigen Gemeindeversammlung im Juni 2003 mit rund 600 Teilnehmenden (Rekordwert!), mit der Bebauungsplanänderung abgesegnet. Bekanntlich sind Gemeindeversammlungen nicht immer sehr demokratiefreundlich, können sie doch manipuliert werden, indem möglichst viele Befürworter, zum Beispiel aus von der Firma gesponserten Vereinen, an diesem Anlass teilnehmen, um dieses Geschäft durchzubringen. Zum Glück werden in Cham seit bald 15 Jahren Bebauungspläne oder deren Änderungen sowie Umzonungen nun mittels Urnenabstimmungen durchgeführt, da sie meist sehr komplexe Vorhaben beinhalten. So konnte die Chamer Stimmbürgerschaft im Jahre 2007 zum Bebauungsplan «St.Andreas» und im letzten Jahr zum Planungsvorhaben «Kantonsschule Ennetsee» Stellung nehmen. Beide Vorlagen wurden vom Stimmvolk mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Wir empfehlen den Chamer Stimmberechtigten, am 29. November zweimal Nein zu stimmen. Dadurch wird es der Firma Baumgartner ermöglicht, weiter zu produzieren, aber einen planerischen Marschhalt einzulegen. Während der Coronakrise, deren Dauer noch unbestimmt ist sowie dem damit verbundenen Konjunktureinbruch, könnte die Auftragslage zusammenbrechen und die Firma in grosse Schwierigkeiten bringen. Damit würden den Wohnquartieren in Hagendorn-West mit mehreren Hundert Bewohnern die jahrelangen zusätzlichen unzumutbaren Beeinträchtigungen in ihrer Lebensqualität erspart. Das wäre gelebte Solidarität!

Hermann Kiener, Vorstandsmitglied Verein Mehr Wert Cham, Cham

Im Contra-Beitrag zur Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplans Allmend Hagendorn und die Teiländerung des Zonenplans in der «Zuger Zeitung» vom 9. November hat es einen Satz, der nicht unwidersprochen bleiben soll: «Die Fensterfabrik liegt bereits heute in einem Landschaftsschutzgebiet von nationaler Bedeutung (BLN-Gebiet Reusslandschaft).» Diese Formulierung vermittelt den Eindruck, vor allem die Fensterfabrik stehe im Schutzgebiet und vor allem die Fensterfabrik beeinträchtige die sensible Lorzenebene.

Dieses Bild ist falsch: Das BLN-Gebiet Reusslandschaft umfasst ein zusammenhängendes Gebiet von Cham bis Bremgarten. In diesem Gebiet liegen ganze Dörfer (Birri, Aristau, Mühlau, Merenschwand, Rottenschwil) und auch das gesamte Siedlungsgebiet von Hagendorn-Rumentikon westlich der Dorfstrasse.

Die bauliche Entwicklung dieser Dörfer wird dadurch nicht verhindert. Das Bauen im BLN-Gebiet verlangt aber eine sorgfältige Gestaltung und Rücksichtnahme auf die Ziele des BLN.

Nicht nur die Fensterfabrik Baumgartner, sondern die ganze Dorfschaft Hagendorn-Rumentikon hat sich – trotz BLN – in den letzten Jahren unter Wahrung der nötigen Sorgfaltspflicht stetig entwickelt. Das gesamte Siedlungsgebiet an der Flurstrasse hat sich erst nach 1980 entwickelt, in einer gemischten Wohn-/Arbeitszone – Wohnbauten und gewerblich/industrielle Bauten gleichzeitig – so wie es die Ortsplanung wollte. Alle diese Bauten im «Quartier» der Flurstrasse stehen im BLN-Gebiet. Die Entwicklung der Fensterfabrik erfolgte resp. erfolgt in Übereinstimmung mit den Anliegen des BLN. Bei den Projekten 2003 wie auch 2020 wurden die Entwicklungspläne so lange überarbeitet und verbessert, bis sie die Zustimmung der Eidg. Kommission für Natur- und Heimatschutz erlangten. Und diese Kommission beurteilt Projekte erfahrungsgemäss keineswegs locker; die Ansprüche sind hoch und das vorliegende Projekt erfüllt diese Ansprüche.

Das Einzige, was man der Fensterfabrik Baumgartner vorwerfen kann, ist ihr Erfolg und ihr Mut, im heutigen Markt zu bestehen. Für einen Produktionsbetrieb mit Standort Schweiz ist das ein grosses Kompliment. Das schaffen viele nicht mehr. Zu einem solchen (BLN-konformen) Betrieb sollten wir Sorge tragen. Das BLN-Gebiet ist kein Grund, dieses Projekt mit hoher architektonischer Qualität und Engagement im Bereiche Umwelt und Natur abzulehnen.

Adolf Durrer, ehem. Mitglied der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission, Cham

Grüne Fabrik: Diese Bezeichnung ist schon ein Widerspruch. Denn Grün bedeutet gesunde Luft, kein Verkehr und viel Ruhe. Eben eine Erholungszone fernab von Industrieverschmutzung, Lärm und Emissionen.

Die Fahrzeiten der LKW von Auslieferung und Zubringern der Materialien sind jetzt schon von morgens 5 Uhr bis abends 19 Uhr durch die Quartierstrasse unterwegs. Auch die Mitarbeiter mit PW beginnen ihre Arbeit um diese Zeit. Das ist jetzt der normale Arbeitsverkehr mit Lärm und Verschmutzung. Durch den Ausbau, der vier bis fünf Jahre dauern wird, kommt noch zusätzlicher LKW- und PW-Verkehr dazu. Das ist für uns einfach zu viel.

Wir Anwohner der Fensterfabrik Baumgartner wollen in keiner Weise einer Wertschöpfung und der Herstellung eines Schweizer Produktes im Wege stehen.

Dieser Ausbau gehört in eine Industriezone, wo, wenn später nötig, weiter ausgebaut werden kann und nicht an die Flurstrasse.

Monika Christen, Anwohnerin, Hagendorn