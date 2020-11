Leserbrief Lesermeinungen zur geplanten Erweiterung der Fensterfabrik Hagendorn Zur gemeindlichen Abstimmung vom 29. November

Im Zusammenhang mit der Abstimmung in der Gemeinde Cham über die Erweiterung der Fensterfabrik Baumgartner fällt auf, dass sogar der Gemeindepräsident von Cham unter dieser Bezeichnung Leserbriefe schreibt, was doch eher unüblich ist, weil Exekutivpolitiker andere Kanäle wie beispielsweise die offizielle Abstimmungsbroschüre haben, um sich mitzuteilen.

Daneben unterstützen auch sehr viele Lokalpolitiker in Leserbriefen mit Hinweis auf ihre Parteizugehörigkeit die Erweiterung der Fensterfabrik und sogar ehemalige Gemeinderäte, die seit über 20 Jahren nicht mehr im Amt sind, äussern sich unter Hinweis auf ihre frühere Position zur Abstimmung. Diese schon fast flutwellenartige Unterstützung erstaunt, zumal die Firma Baumgartner auch mit grossen Zeitungsinseraten, Flyern, Führungen für diverse Organisationen et cetera sehr präsent ist und keine finanziellen Mittel scheut, um die Abstimmung zu gewinnen. Als Stimmbürger stelle ich mir bei so viel Unterstützung durch die bürgerlichen Parteien natürlich die Frage, ob dieses doch eher auffällige Verhalten eventuell durch grosszügige Parteispenden der Firma Baumgartner gefördert wurde. Eine Antwort auf diese Frage werde ich vermutlich nie erhalten, müssen doch Spenden an Parteien im Kanton Zug nicht offengelegt werden, sondern bleiben bis auf weiteres geheim.

Alex Briner, Cham

Ein Leserbriefschreiber aus Cham bringt in Hagendorn einiges durcheinander. Der Ausbau der Fensterfabrik geschieht nicht ausserhalb von Bauzonen, sondern innerhalb – darum eine Umzonung und keine Einzonung.

Vom Betrieb profitieren als Erstes die Angestellten. Sie haben sichere Arbeitsplätze, sofern ihr Arbeitgeber den Betrieb weiterentwickeln kann. Voraussetzung dafür sind zwei Ja an der Abstimmung, damit die G. Baumgartner AG innovativ in die Zukunft starten kann. Die Inhaber sind selbst in der Firma tätig und wollen es auch bleiben. Wenn der Leserbriefschreiber dazu noch russische oder arabische Investoren auftauchen lässt, dann hat ihn die orientalische Fabulierkunst gestreichelt.

Claus Soltermann, Präsident GLP Cham, Cham

In einem unlängst in der Lokalpresse veröffentlichten Leserbrief wird die Fensterfabrik G. Baumgartner AG als «Monsterbau» bezeichnet – obwohl die Leistung der Architekten und Landschaftsarchitekten mit mehreren Preisen honoriert wurde. Nur ganz verblendete Beobachter werden verkennen, dass die grüne Fabrik mit der ökologisch wertvollen Hecke und dem Gründach bestens in die Landschaft passt.

Zudem macht sich der gleiche Leserbriefschreiber Sorgen, die Firma G. Baumgartner nehme eine Fehlinvestition vor – und es würden letztlich Wohnungen gebaut. Dazu kann festgestellt werden, dass die heutige Wohn- und Gewerbezone ja gerade in eine Arbeitszone umgewandelt wird. Es wird also festgeschrieben, dass keine andere Nutzung als Arbeiten möglich ist. Ganz grundsätzlich sei vielleicht die Bemerkung erlaubt, dass die offensichtliche Strategie der Gegner, mangels Argumenten mit irgendwelchen Schreckensszenarien zu operieren und ihren Flyer mit Fantasiegebäuden auszumalen, nicht ausgesprochen redlich ist.

Man hat fast den Eindruck, sie wollten den Chamerinnen und Chamern einen Bären aufbinden. Zweimal Ja ist die richtige Antwort.

Roman Freimann, Unternehmer und FDP-Mitglied, Hagendorn

Zum Pro und Kontra zur Fensterfabrik-Abstimmung in der «Zuger Zeitung» vom 9. November: In den Überlegungen des SP-Vertreters gegen die Fensterfabrik steht die Natur als wichtigstes Argument im Fokus. Zudem stört es die Gegner, dass private Interessen aus ihrer Sicht stärker gewichtet werden als die öffentlichen Interessen am Schutz von Landschaft und Umwelt. Nach Ansicht des Kontra-Komitees sollte allen Ernstes rechtsgültiges Bauland nicht seinem Zweck entsprechend überbaut werden dürfen.

Die Natur liegt mir auch am Herzen, doch eben auch lokale Arbeitsplätze. Die Firma Baumgartner muss ihre Produktion erweitern, um weiterhin auf dem Markt zu bestehen. Gleichzeitig planen die Baumgartners ein naturverbundenes und nachhaltiges Projekt. Was mich an der Debatte um die Erweiterung stört: Die Gegner sind bereit, für ein Nein kommentarlos den Verlust von Arbeitsplätzen in Kauf zu nehmen.

Mariano Giddey, Vizepräsident FDP Cham, Cham

Es freut mich, dass ich als Mitglied des Komitees «Ja zur grünen Fabrik» positives Feedback auf dieses Engagement erhalte. Es gibt ja viele Gründe, die dafür sprechen, sowohl der Änderung des Bebauungsplans Allmend Hagendorn als auch der Teiländerung des Zonenplans zuzustimmen. Noch nicht sehr viel gesprochen wurde meines Erachtens über die Rolle, die Unternehmen wie Baumgartners in der Energiewende spielen. Zuerst einmal ist klar, dass energietechnisch hervorragende Fenster mithelfen, viel Energie einzusparen und die passive Sonnenenergie zu nutzen. Die Firma Baumgartner verfügt hier über die besten Werte.

Dazu kommt, dass auch die Herstellung der Fenster auf umweltfreundliche Art und Weise geschieht – und zwar sowohl heute wie auch in Zukunft. Die in der Fensterproduktion anfallenden Holzspäne wurden bislang im Winter zum Heizen verwendet, werden künftig teilweise der Stromproduktion zugeführt und können damit auch zum Kühlen eingesetzt werden. Strom gewonnen wird auch mit Sonnenkollektoren, die nun auf dem Gründach installiert werden. Im Neubau an der Flurstrasse soll in der Fassade eine Fotovoltaikanlage eingebaut werden. Kurz: Baumgartners machen vor, wie es geht. Deshalb zweimal Ja.

Béatrice Reinhard-Peter, Lindencham