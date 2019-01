Leserbrief Lesermeinungen zur Kantonsschule Ennetsee Zur gemeindlichen Abstimmung vom 10. Februar in Cham zur Kantonsschule Ennetsee

Wenn wir am 10. Februar 2 x Ja sagen zu den Abstimmungsvorlagen so haben wir eine gute Chance, dass im Ennetsee Jugendliche ab 2030 die Kantonsschule in Cham besuchen können. Ein solches Vorhaben benötigt eine sehr lange Vorbereitung sowie Planung und vor allem einen Bedürfnisnachweis, der eindeutig ausgewiesen ist. Schon seit 2003 hat man mit der Planung begonnen und 2007 wurde der Standort Allmendhof/Röhrliberg in die gemeindliche Richtplanung aufgenommen.

Wenn wir diese Vorlage nicht annehmen, wird es nochmals mehrere Jahre dauern, bis an einem anderen Standort – wenn überhaupt – eine Kanti Cham entstehen kann und kostengünstiger wird es dann bestimmt auch nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt Ja sagen und diese Vorlage annehmen, denn es wird ein Gewinn für den ganzen Kanton Zug. Eine Kanti Cham ist wichtig und attraktiv für das gesamte Ennetsee Gebiet, da zentral und nah. Es ist auch gut für die restlichen Gemeinden im Kanton Zug, da weniger Pendler-Verkehr anfällt und es ist ein Standortvorteil für Cham mit einem attraktiven, familienfreundlichen Bildungsangebot.

Ja, wir müssen die grüne Chamer Lunge schützen, doch das Kanti Projekt ist durchdacht und beinhaltet auch eine Schutzzone Grüne Lunge Röhrliberg. Die Dringlichkeit ist sehr wohl gegeben, denn die Bevölkerung im Kanton Zug wächst stetig. Die Zersiedelung wird durch dieses Projekt nicht angeheizt. Ja, die Kosten sind hoch, doch durch eine Ablehnung würde ein späteres Projekt noch teurer werden. Für die Zukunft unserer Kinder und Enkel deshalb zweimal Ja für einen Schul-Campus Röhrliberg.

Liselotte Blum, Cham

Da wir bezichtigt wurden «wissentlich finanzpolitisch mit Falschaussagen zu argumentieren», sehe ich mich gezwungen, mit einer Replik zu reagieren.

Wieso nicht einfach dazu stehen? Es ist dumm gelaufen, dass jetzt der Grundstückgewinnsteuer-Satz von 25 auf 60 Prozent erhöht werden «musste». Und jetzt sucht man einen Ausweg aus dieser Sackgasse. Zuerst die steuertechnische Situation: Der Kaufpreis = Erlös kann als Summe dargestellt werden: Erlös = «Netto-Erlös» + Grundstückgewinnsteuer (kurz GGSt). Nun wurde offensichtlich vertraglich festgelegt, dass der «Netto-Erlös» fix 16 Millionen sein soll. Dadurch ändern die GGSt und der Erlös, wenn der GGSt-Satz ändert. Dies ist mathematisch einfach zu berechnen. Bei einem GGSt-Satz von 25 Prozent beträgt der Erlös 21,3 und die GGSt 5,3 Millionen. Bei einem GGSt-Satz von 60 Prozent: Erlös 39,7, GGSt 23,7 Millionen. Kontrolle in beiden Fällen: «Netto-Erlös» 16 Millionen Franken.

Mit Kaufpreis = Landpreis und einer Landfläche von 3,6 ha (nicht 3,8 ha!) betragen die Quadratmeterpreise so 590 resp. 1100 Franken. Absolut falsch ist es nun, den «Netto-Erlös» einfach dem Erlös (= Kaufpreis) gleichzusetzen. Und schon gar nicht wird die GGSt als «Netto-Erlös» mal GGSt-Satz berechnet.

Jetzt die politische Auseinandersetzung:

Entweder übernimmt man die steuertechnischen Daten. Dadurch erhöhen sich die GGSt für die Gemeinde und der Kaufpreis für den Kanton. So würde es auch sein, wenn ein Normalbürger der Käufer wäre. Das Nein-Komitee steht nun hinter dieser Lösung.

Oder man fixiert die «Netto-GGSt» der Gemeinde bei 4 Millionen und den «Netto-Kaufpreis» des Kantons, mit gemeindlicher Unterstützung, auf 20 Millionen. Die Differenz zu den steuertechnisch korrekten Daten «übernimmt» ein Standortbeitrag (kein Steuerlass!), wobei dieser Betrag von der Gemeinde zum Kanton zum Verkäufer zur Gemeinde «auf eine Rundreise geschickt wird». Diese Variante befürwortet der Gemeinderat. Da bei dieser Lösung das «Netto-Resultat» vom GGSt-Satz unabhängig ist und dieser im Steuergesetz nicht grundlos so festgelegt wurde, nenne ich das «faktisches Aushebeln» des Steuergesetzes.

Wieso sagt man das nicht einfach so? Wir setzen uns politisch auseinander, die steuertechnische Basis bleibt jedoch unantastbar. Wir haben keine «wissentliche Falschaussagen» gemacht! Ganz im Gegenteil.

Moritz Keller, Cham

In der Pressemitteilung der Gemeinde Cham zur Abstimmung durfte ich mit Freude feststellen, dass auch das mit 2 neuen Gemeinderäten zusammengesetzte Gremium einstimmig hinter dem Projekt Kantonsschule steht. Damit hat sich der Gemeinderat ein weiteres Mal für eine Stärkung des Bildungsstandortes Cham ausgesprochen. Der teilweise Verzicht auf der Grundstückgewinnsteuer, die theoretisch bis 24 Millionen betragen könnte und auf Grund des Kaufrechtsvertrages durch den Kanton bezahlt werden muss, zeugt von einer realistischen Betrachtung und Einschätzung der Problematik durch den Gemeinderat. Einem Kredit für den Landkauf von rund 40, mit der darin enthaltenen Grundstückgewinnsteuer von 24 Millionen an die Gemeinde Cham, würde eine Mehrheit im Kantonsrat kaum zustimmen. Damit wäre wohl die Kanti Ennetsee gestorben und mit ihr der Anteil von rund 4 Millionen Grundstückgewinnsteuer für die Gemeinde. Daher 2 x Ja zum Bildungsstandort Cham/Ennetsee und einen Nettoertrag von 4 Millionen in die Gemeindekasse.

Rainer Suter, Kantonsrat SVP, Cham