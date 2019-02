Leserbrief Lesermeinungen zur Kantonsschule Ennetsee Zur Abstimmung vom 10. Februar in der Gemeinde Cham

2003, 2008, 2013, 2018: Was sollen diese Zahlen? Es sind bestimmte Meilensteine in der sogenannten Planung der Kantonsschule Ennetsee.

2003 machte man sich Gedanken über eine Kantonsschule Ennetsee im Areal Allmendhof. Als Resultat wurde dies im gemeindlichen Richtplan 2007 festgehalten. Damit bezweckte man eine entsprechende Freihaltung, was durchaus Sinn machte. Mit einer effektiven Planung hat dies nichts zu tun, schon gar nicht mit der heutigen Vorlage.

2008 hat der Kanton seinen Richtplan wieder angepasst, das heisst auf diesen Standort, nachdem nach 4-jähriger Klärung sich keine Lösung ergab, wieder verzichtet. In der Folge wurde die Mittelschulplanung ohne eine Kantonsschule Ennetsee geplant. Die erforderlichen Ausbaupläne lagen «pfannenfertig» bereit. Dann entstand Ende 2011 wieder Bewegung im Ennetsee, sodass im 2012 die Standortevaluation neu aufgegriffen wurde.

2013 wurde der Entscheid, basierend auf einem Raumplanerischen Bericht vom Januar 2013, für 4 Mittelschulstandorte festgelegt. Interessant, was in diesem Bericht zum Entscheid von 2008 steht: «Die Planung auf der ‹grünen Wiese› in Cham wurde damit hinfällig. Dies im Interesse eines haushälterischen Umganges mit dem Boden und der Entwicklung auf bestehenden, überbauten Arealen.» Tönt nach einem Aufatmen und könnte glatt als Muster zum Raumplanungsgesetz durchgehen. Aber noch interessanter ist, dass dann genau nicht danach gehandelt wurde! Ergänzend noch eine wichtige Bemerkung: Bei der sogenannten Standortevaluation mit 12 Varianten, handelte es sich nicht um 12 Standorte, sondern immer um dieselben 2 bis 4 Standorte mit unterschiedlichen Belegungen! (Also auch immer nur um ein und denselben Standort in Cham)

2018: Nun muss im Eilverfahren das auserwählte Land eingezont und von der Gemeinde finanziell unterstützt werden, nachdem die Jahre davor noch einige Male hin und her überlegt wurde. Das Ganze verbunden mit einer doppelten Drohung seitens des Kantons: «Wenn ihr nicht ...»! Sieht so eine langjährige Planung aus? Stimmen wir 2 mal Nein. Man kann es besser!

Giorgio Bottani, Cham

Die Gemeinde hat uns Röhrlibergern Mitsprache beim Bebauungsplan angeboten. Wir müssen uns dann überlegen, ob wir uns für die Sportanlagen oder die hohen Gebäude als Angrenzung zu unserer Überbauung einsetzen. Ich bin sicher, dass wir die hohen Gebäude auf Distanz halten wollen, und wir die Sportanlagen als Angrenzung vorziehen werden. Wir haben aber heute schon Sportanlagen beim Schulhaus Röhrliberg. Diese Anlagen werden auch am Wochenende benutzt, was auch Sinn macht. Damit sind für unsere Überbauung Emissionen (Verkehr und Lärm) verbunden. Vom Lautsprecher können wir jeweils den ganzen Anlass verfolgen. Wenn an unsere Überbauung auf zwei Seiten Sportplätze grenzen, sind Einsprachen für ein Verbot der Benützung über das Wochenende vorprogrammiert. Es wäre schade, wenn solche Investitionen nicht genützt würden. Die Sportanlagen müssten zusammengelegt werden, was für eine Kanti Röhliberg-Süd spricht. Dies war eine Variante, auf die zurückgegriffen werden kann. Auch mit Mitsprache beim Bebauungsplan stimme ich Nein zur Einzonung des Allmendhofes.

Hans Bollier, Cham

Zum Thema Kantonsschule Ennetsee ist schon sehr viel geschrieben worden. Ich denke, es ist jetzt Zeit für eine Zusammenfassung. Als Basis für meine Überlegungen nehme ich das Abstimmungsbüchlein.

Es wäre schön gewesen, wenn sich der Gemeinderat in den 39 Seiten des erwähnten Büchleins etwas mehr Platz für die Begründung des Bedarfs gegönnt hätte. Die Grundlagen für die Berechnung der Schülerzahlen fehlen. Diese kargen Informationen reichen mir nicht für eine Zustimmung.

Wenn es die zusätzlichen Schulräume wirklich bräuchte, stellt sich die Frage, wo. Offenbar hat man sich schon vor Jahren auf den Standort Allmendhof/Röhrliberg eingeschossen. In einer offenbar 2015 erstellten Machbarkeitsstudie scheint die Standortwahl bestätigt worden zu sein. Leider werden in den Abstimmungsunterlagen keine Details zur Studie verraten. Ich vertrete die Ansicht, dass es nicht zulässig ist, eine derart grosse Fläche Kulturland zu überbauen, wenn Alternativen vorhanden sind. Und die gibt es mindestens, seit die Papierfabrik stillsteht und bald auch die Pavatex. Weshalb diese Standorte nicht möglich sein sollen, wird in der Machbarkeitsstudie, gemäss Abstimmungsvorlage, nicht schlüssig dargelegt. Es ist die Rede von «aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen schwierig». Schwierig, heisst nach meinem Verständnis nicht unmöglich. Vielleicht liegt es auch am Preis. Dies könnte sich ändern, wenn man den Investoren der «Cham Group» ebenfalls mit 40 Millionen winkte.

Womit wir bei den Kosten angelangt wären. Dass der Verkäufer netto 16 Millionen erwartet, woraus ein Kaufpreis von 40 Millionen resultiert, nehmen wir mal zur Kenntnis. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, die 20 Millionen, die sich die Gemeinde ans Bein streichen soll, kreativ «Standortbeitrag» zu taufen. Dies, damit die Rechnung für den Kantonsrat schöner aussieht, denn es soll die Befürchtung bestehen, dass der Kantonsrat 40 Millionen nicht zustimmen würde. Fazit: Die ganze Geschichte sieht unerfreulich aus.

Ernst Boller, Hagendorn